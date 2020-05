Het zal u niet zijn ontgaan dat een groep docenten ervan baalt dat de scholen opengaan

De twijfel onder leerkrachten over het weer openen van de basisscholen blijft. Docenten weten die twijfel ook goed uit te dragen. Waar komt die mondige houding vandaan?

Vlekkeloos verliepen de voorbereidingen allerminst. In de aanloop naar het openen van de basisscholen, maandag, was er onvrede bij opvangorganisaties over gebrek aan flexibiliteit van schoolbesturen. Sommige basisscholen besloten, tegen het advies van de regering in, de kinderen halve dagen naar school te laten gaan, waardoor opvangorganisaties in de knel kwamen. Deze scholen redeneren: het kind, zeker het kwetsbare, heeft meer baat bij regelmaat. Onderwijsminister Arie Slob moest eraan te pas komen om scholen tot de orde te roepen. Waar komt die eigenwijze houding vandaan?

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat schoolbesturen hun eigen plan trekken en hun stem laten horen. Dat gebeurde ook in de aanloop naar de schoolsluiting van half maart. Terwijl het RIVM en de regering bleven benadrukken dat het niet nodig was de scholen te sluiten, omdat kinderen slechts een beperkte rol zouden spelen in het doorgeven van het virus, maakten docenten zich zorgen. Via de van oudsher sterke vakbonden en het mondige PO in Actie werden de problemen goed over het voetlicht gebracht. Er ontstond maatschappelijke druk. De regering ging overstag en sloot de scholen.

Twee maanden later zijn die zorgen niet verdwenen. De scholen gaan open, maar er klinkt gemor. Zo vindt een derde van de leraren het onverantwoord om vanaf maandag weer voor de klas te staan, omdat er nog onvoldoende bekend is over het besmettingsrisico, zo bleek uit onderzoek van het AD en Duo. Een standpunt waarmee een schooldirecteur uit Bilthoven in een opiniebijdrage in de Volkskrant mee afrekende. Hij verweet zijn beroepsgroep geen oog te hebben voor de maatschappij, maar enkel voor het eigenbelang. Hij vergeleek het onderwijs met de zorg; daar is het gezondheidsrisico groter, maar klinkt minder gemopper.

Op sociale media kreeg deze schooldirecteur onderuit de zak. Het is de mening van een bestuurder, niet van de man of vrouw die dagelijks voor de klas staat, zo luidde de kritiek.

Het takenpakket werd uitgebreid, de beloning niet

De basisschooldocenten hebben de afgelopen jaren geleerd om voor zichzelf op te komen. Hun takenpakket werd uitgebreid, maar ze werden er niet voor beloond. Denk aan de kinderen met een rugzakje die moeten meedraaien in de reguliere klas, maar extra zorg nodig hebben. Of denk aan de veeleisende ouders die de lat voor docenten wel erg hoog leggen. De nieuwe taken zijn als iets vanzelfsprekends gepresenteerd, maar docenten zijn er nooit voor beloond.

Dat steekt. Dus gingen de leraren de afgelopen jaren de straat op voor meer loon en waardering. Eind vorig jaar werd die strijdvaardigheid zichtbaar. Toen sloten onderwijsvakbonden en Slob een akkoord over extra geld om het lerarentekort op te lossen. De voorgestelde staking was daarmee van de baan, aldus de vakbonden. Maar die spraken voor hun beurt, want de leraren reageerden woedend op de draai. De onderwijsbonden gingen uiteindelijk overstag en de staking kwam er alsnog.

Vooral de Algemene Onderwijsbond (AOb) leed destijds gezichtsverlies, maar in razend tempo klom de vakbond op uit het dal. De voorzitter werd vervangen en tijdens de stakingen in februari nam het ledental fors toe. De coronacrisis brengt nog meer aanwas. Afgelopen maand kwamen er 400 jonge mensen bij, iets meer dan de maand ervoor. Hoewel de achterban tijdens deze crisis niet altijd met één mond spreekt, tonen deze cijfers wel dat de strijdvaardigheid onder docenten verder toeneemt.

