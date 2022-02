Het wordt almaar drukker aan de universiteit, en dat zal ten koste gaan van de buitenlandse student

En weer steeg het aantal studenten naar recordhoogte. Het is inmiddels een vertrouwd fenomeen, want dat aantal stijgt al jaren. Maar waar het totaal met 4 procent toenam, was de stijging van internationale studenten maar liefst 14 procent. Dat brengt de nadelen van internationalisering weer op de agenda.

Lange tijd ging het daarbij vooral om uitschieters; een studie Nederlands die deels in het Engels werd gegeven, of buitenlandse studenten die door de extreme kamernood in sommige steden in een opslagruimte moesten wonen. Maar de zorgen die deze week worden uitgesproken zijn basaler en gaan over internationalisering op zich.

De universiteiten, verenigd in de koepel Universiteiten van Nederland onderstreepten het deze week nog maar eens, ze willen mogelijkheden om het aantal buitenlandse studenten bij te sturen. Van een kentering is geen sprake, benadrukt de organisatie: “We willen dit al sinds 2018.”

Het kan niet alleen maar meer worden

Maar nu is de tijd er meer rijp voor. De periode dat internationalisering van het onderwijs onstuitbaar werd geacht, lijkt voorbij. Of, zoals minister Robbert Dijkgraaf het woensdag in de Tweede Kamer uitdrukte: “Het lijkt soms zo’n koeriersfiets, met wel een versnelling, maar geen rem.” Er is inmiddels brede consensus dat de toestroom van studenten uit andere landen regie behoeft, ook in de Kamer.

Het is voor de universiteiten ook een geldkwestie. De rijksbijdrage per student loopt al jaren terug. En het gros van de buitenlandse studenten valt onder die financiering. Alle studenten uit de Europese Economische Ruimte (de EU plus enkele geassocieerde landen) betalen net als Nederlanders een relatief laag collegegeld, waar de overheid een rijksbijdrage bovenop doet. Voor studenten uit derde landen geldt dat niet, die betalen een veel hoger collegegeld, maar dat maakt het nog geen vetpot, zeggen de universiteiten.

Bij groeiende studentenaantallen moeten universiteiten dus meer doen met minder geld, en dat merken ze. De werkdruk is hoog en dat zet de kwaliteit onder druk. Gericht bijsturen van de aantallen buitenlandse studenten is deel van de oplossing die ze voor ogen hebben. Het zou dan vooral gaan om een maximum aan studenten uit derde landen en om een specifiek maximum voor Engelstalige opleidingen, een zogenoemde numerus fixus. Maar om dat mogelijk te maken zijn ze afhankelijk van de politiek.

Meer Nederlands graag

Net als over de opmars van internationale studenten, is ook het denken over het groeiend gebruik van het Engels als voertaal aan het veranderen. Waar de trend was om meer colleges in het Engels te geven, wordt het uitgangspunt steeds vaker dat onderwijs Nederlandstalig is, tenzij het meerwaarde heeft om het in het Engels te doen.

Het is niet dat er geluiden opgaan om de klok terug te draaien. Steevast gaat het over beheersen, en over maatwerk, want de verschillen tussen opleidingen zijn groot. Waar de ene opleiding zit te springen om een numerus fixus, kan een ander er prima buitenlandse studenten bij hebben. En bovenal wordt de meerwaarde van internationalisering benadrukt, om Nederlandse studenten optimaal voor te bereiden op de globale arbeidsmarkt van morgen, en zeker ook om buitenlands talent naar Nederland te lokken.

Minister Dijkgraaf noemde internationalisering in de Kamer een balanceeract. Nederland kan zich absoluut niet veroorloven om zich te isoleren van de buitenwereld, maar we moeten ook niet denken dat het aantal internationale studenten onbegrensd kan groeien. Hij zal nu een manier moeten vinden om die balanceeract met succes te voltooien.

