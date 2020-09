Het snotterseizoen moet nog beginnen maar de ‘Nassau’ mist nu al 17 leraren. ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

De verschillen in digitalisering zijn groot in het voortgezet onderwijs. In coronatijd betekent het dat een leerling van de ene school bij afwezigheid wel lessen kan blijven volgen en van de andere niet. De Nassau in Breda (bijna 1800 leerlingen) heeft het goed voor elkaar, al zijn er ook zorgen over het aantal afwezige docenten.

Stephanie Ras gaat dit jaar op voor haar mavo-examen. De 16-jarige scholiere lijdt aan de ziekte HMSN, die naast de spieren ook haar luchtwegen aantast. Een coronabesmetting kan grote gevolgen hebben en ze kiest er dan ook voor de lessen vanaf haar slaapkamer via Teams te volgen. “Dat gaat goed, vlekkeloos eigenlijk. Via de microfoon of het chatvenster kan ik vragen stellen, voor meer uitleg plannen we na school extra tijd met de leraar in. Ik heb geluk, want ik ken scholieren met gezondheidsproblemen die geen digitaal onderwijs kunnen volgen. Zij gaan dan toch maar naar school.”

Een veelvoud afwezig vanwege verkoudheidsklachten

Stephanie is een van de vijf leerlingen op ‘de Nassau’ die de lessen permanent vanuit huis volgt, vanwege eigen kwetsbaarheid of die van een huisgenoot. Dagelijks is een veelvoud afwezig vanwege verkoudheidsklachten. Het virus is tot op heden bij niemand vastgesteld, maar het protocol schrijft voor dat hoestende en niezende mensen nu eenmaal niet naar school komen. Gelukkig is er voor hen een uitkomst. Bij rector Ron Speetjens bestond al geen twijfel over de digitale koers van zijn school, in deze tijd is die helemaal een pre. “Alle leerlingen en docenten hebben een device, we hebben hen bovendien geschoold in digitale vaardigheden. Dat is wel een voordeel als je onderwijs op afstand wilt volgen.”

Rector Ron Speetjens voor de Bredase school De Nassau Beeld Roos Pierson

Concreet betekent het dat alle lessen worden gestreamd. Wie afwezig is, moet -mits de klachten het toelaten- thuis meedoen. Om de focus van de docent op de klas te houden, mogen leerlingen op afstand geen vragen stellen (er is een uitzondering voor degenen die elke dag thuis zitten, zoals Stephanie). Speetjens: “Zo kunnen ze in elk geval de uitleg volgen, we organiseren chatsessies om hen op een later moment alsnog de gelegenheid tot vragen geven.”

Het snotterseizoen moet nog beginnen

Dat het goed gaat, betekent nog niet dat er geen zorgen zijn. Het snotterseizoen moet nog beginnen, maar nu al stijgt het aantal afwezigen snel. Niet alleen onder leerlingen, ook docenten melden zich noodgedwongen ziek. “Vandaag mis ik er 17, dat heb ik in september nog nooit meegemaakt. Technisch gezien kunnen we hen vanuit huis les laten geven. De scholieren alleen in de klas laten, is echter onverstandig. We hebben dan toezichthouders nodig. Voor drie of vier klassen is dat nog wel te organiseren, bij deze aantallen lukt dat niet. Het enige alternatief is dat de docenten opdrachten uitzetten die de leerlingen dan thuis maken.”

Een paar lessen minder is te overzien, vindt Speetjens. Het komt immers vaker voor dat iemand een paar dagen mist door ziekte. Maar hij kijkt met enige zorg vooruit naar de komende maanden. “De uitdaging zal eerder groter dan kleiner worden. Binnen onze mogelijkheden hebben we alles goed geregeld: spatschermen, looplijnen, opstellingen in de klas, verspreide pauzes. En we schaffen binnenkort een apparaat aan om de luchtkwaliteit binnen te meten. De veiligheid mag wat kosten, ja. Maar we houden er rekening mee dat steeds meer mensen verplicht thuis zullen blijven en we op enig moment vaker op afstandsonderwijs moeten overgaan. Ik hoop alleen dat het niet volledig zal zijn. Dat zou ik een ramp vinden.”

Lees ook:

De scholen moeten koste wat het kost open

Het recht op onderwijs weegt inmiddels zwaarder dan het beperken van gezondheidsrisico’s. Maar wordt de leraar ook beschermd?

Urennorm middelbare school onder druk door lesuitval

Lesuitvalzal de komende maanden door corona alleen maar toenemen. De Onderwijsinspectie toont begrip als scholen hierdoor hun urennorm niet halen.