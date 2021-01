Het moet duidelijk worden wat we wél willen in plaats van alleen maar ‘nee’ te roepen

Onder deze column stond altijd ‘Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam en werkt voor Schoolinfo, dat zich bezighoudt met onderwijsinnovatie’. Dat is sinds 2021 anders. Niet omdat ik gestopt ben bij Schoolinfo, maar omdat Schoolinfo (en ik dus ook) wordt overgenomen door de VO-raad.

De VO-raad is de vereniging van alle schoolbesturen. Bij de cao-onderhandelingen zitten ze tegenover de lerarenvakbonden aan tafel. Maar de VO-raad houdt zich ook met de inhoud en vorm van het onderwijs bezig. In januari 2020 kwam de raad bijvoorbeeld met het discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ met voorstellen voor vernieuwing. Met de overname van Schoolinfo concentreert de belangenbehartiging van bestuurders, schoolleiders en de innovatieagenda zich verder. De VO-raad wordt een steeds machtigere speler in het onderwijslandschap. Als de VO-raad iets gedaan wil krijgen in het onderwijs gebeurt het in de regel, als ze het willen tegenhouden gebeurt het niet.

Collega’s die ik vertelde over mijn werkzaamheden bij Schoolinfo hadden vaak geen idee van het bestaan ervan. Ook bij de VO-raad kijkt men meestal glazig. De ‘ijzeren ring’ van adviesbureaus, belangenverenigingen en overlegorganisaties die zich om het onderwijs gevormd heeft is vaak moeilijk te onderscheiden voor de leraar op de werkvloer.

Onderwijscomplot

Op onderwijstwitter, de plek waar geëngageerde leraren zich verzamelen, oogst de VO-raad vooral veel kritiek. De raad krijgt, samen met het ministerie, vaak de schuld van alles wat er mis is met het Nederlandse onderwijs, alsof ze leiding geven aan een groot onderwijscomplot. ‘Opdoeken die handel!’ is veelal de teneur. Dit lijkt mij simplistisch en ook weinig realistisch. De VO-raad spreekt namens de bestuurders en het is logisch dat zij zich organiseren en nadenken over goed onderwijs vanuit dat perspectief.

Natuurlijk heb ik getwijfeld of ik bij de VO-raad wil werken. Mijn doel bij Schoolinfo was om iets goeds te doen voor de sector. Specifiek: het onderwijs aantrekkelijker te maken voor beginnende leraren. Dat paste goed bij het leidende principe van Schoolinfo om onderwijsverbetering van onderop te organiseren. Schoolinfo gaf dan ook geen advies, maar gaf leraren die een verbetering hadden doorgevoerd een podium. Bijvoorbeeld door congressen te organiseren waar leraren zélf hun onderwijsverbetering kwamen toelichten. De VO-raad heeft gezegd de werkwijze en de projecten over te willen nemen, daarom besloot ik te blijven.

Tegelijkertijd geloof ik dat het gezond is voor leraren om een tegenmacht te organiseren. Om het eigen geluid te laten horen. Maar dat – en dat is hier het punt – heeft natuurlijk ook te maken met de mate waarin de leraar als beroepsgroep zichzelf een stem weet te geven. Het zal duidelijk moeten worden welke innovatie we wél willen in plaats van alleen maar ‘nee’ te roepen.

