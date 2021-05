Het lyceum in Ede gaat extra snel weer open voor alle leerlingen. ‘We kunnen nu nog een verschil maken’

‘Overvallen’ voelde rector Wilfred Nep zich niet bepaald, toen vorige week bekend werd dat de middelbare scholen weer volledig open mogen. Hoewel het voortgezet onderwijs tot 7 juni de tijd krijgt om alle voorbereidingen te treffen om klassen weer gezamenlijk naar school te laten gaan, ging CSG Het Streek Lyceum in Ede daar gisteren al meteen toe over. “We zagen het aankomen. Mijn eerste zorg was of we het rond kregen met voldoende meubilair in alle lokalen. Daarna heb ik de stemming gepeild onder de docenten, maar die kende ik eigenlijk al. Net als vrijwel alle andere scholen hier in de regio, wilden we gewoon weer heel graag open gaan.”

En daarom hing de leerlingenvereniging maandagochtend een groot spandoek met ‘Welcome Back’ in de hal, stonden er chocolaatjes klaar en stuiterde geschiedenisdocent Maarten Roos zo blij de klas in dat zijn leerlingen er volgens Roos ook wel weer een beetje van opkeken: “‘U bent wel héél enthousiast’, zeiden ze.”

Roos is uitgesproken voorstander van een geopend voortgezet onderwijs, en ging de afgelopen maanden in de lerarenkamer het gesprek met twijfelende collega’s nooit uit de weg. “Leraren raken nu eenmaal niet bovengemiddeld vaak besmet, blijkt uit RIVM-cijfers. En als ze besmet raken, is dat meestal niet op school gebeurd. Dat mag best gezegd worden. Gelukkig hebben we als team altijd veel begrip gehad voor elkaars standpunten.”

Lekker uitslapen

Er zijn op Het Streek van de 164 docenten nog steeds een handvol die het spannend vindt, zegt rector Nep. “En voor hen zoeken we passende oplossingen zoals werken in twee lokalen.” Van de weigering van andere Nederlandse scholen om voor de zomervakantie nog terug te keren naar het oude rooster, en hun voornemen om te blijven werken met halve klassen, begrijpt hij weinig. “Wij hebben nog zes weken te gaan, dat is 15 procent van de totale lestijd. Daarin kun je echt nog een verschil maken voor de leerlingen.”

Op het schoolplein vieren de leerlingen pauze in de zon. Voor hun motivatie is het goed dat school weer helemaal open is, zeggen Tamar en Laura uit 4-vwo. Hun klas was in twee delen opgesplitst, en sommige vrienden zaten net in het andere deel. Een groepje jongens is zichtbaar blij weer herenigd te zijn. “Al was het uitslapen iedere ochtend wel heel lekker”, zegt er een. Het hybride onderwijs gaan ze niet missen, zegt een vierdeklasser: “Of je werkt online, óf op school, maar als het gesplitst wordt, doe je thuis helemaal niks meer.”

Hersenen kietelen

De enquêtes die werden afgenomen door vakbonden onder leraren en steevast wezen op de zorgen die er onder het onderwijspersoneel leven, zijn “geen weerspiegeling van hoe wij er hier op school tegenaan kijken”, zegt Nep. Roos merkte wel dat deze enquêtes hun weg naar de lerarenkamer vonden en dat de ‘tweespalt’ er onder collega’s door aangewakkerd werd. “Terwijl we er eigenlijk heel goed met elkaar uit konden komen.”

Met de zelftesten gaat het vooralsnog niet slecht, is de indruk van Roos en Nep. De school deelde vorige week 6000 testen aan leerlingen uit, die eerder op pallets bij de school werden aangeleverd. Nep: “Je hoeft met de neustest echt je hersens niet te kietelen, het valt allemaal enorm mee.”

Roos vertelt in de klas dat de test niet verplicht is, maar dat gebruik ervan wel gewaardeerd wordt. Hij werd maandagochtend wakker met tientallen vrolijke emoji’s omgeven berichtjes in de appgroep van zijn mentorklas, zo vertelt hij lachend: “Fotootjes van negatieve testuitslagen.”

Lees ook:

Waarom die paar weken school er nog zoveel toe doen

De middelbare scholen gaan weer even open, al is het bijna zomervakantie. Heeft dat nog wel zin?

Een miljoen leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten weer naar school. Bent u bezorgd of opgelucht?

De opening van het voortgezet onderwijs leidt niet alleen tot gejuich.