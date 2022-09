Niks zo’n cliché als het begin van een schooljaar. De slappe koffie is terug, de collega die zegt ‘gezonde tegenzin’ te hebben en het ondersteunend personeel dat benoemt ‘toch al ruim een week bezig te zijn hoor!’

Ik kijk altijd uit naar het voorstellen van de nieuwe collega’s. De rector vraagt ze even op te staan terwijl de rest van het personeel naar ze kijkt. Ongemakkelijk nemen ze een applaus in ontvangst. Bij kunst en Engels hebben ze frisse jongelui aangetrokken. Midden twintig, begin dertig; ambitieus met een paar jaar ervaring voor de klas. Je ziet het zo. Maar bij de tekortvakken wiskunde, Nederlands of klassieke talen zien ze er wel heel jong (en onbevoegd) uit. Of het zijn zij-instromers zonder ervaring voor een klas kinderen. Als dat maar goed gaat.

Maar de formatie is in ieder geval rond. Bij ons op het gymnasium in Amsterdam-Oost dan. Onze rector die eerder op een vmbo-school in de Bijlmer werkte zei het nog maar eens: dáár, op nog geen kwartier fietsen, was bij de start van het schooljaar meestal maar tachtig procent van de vacatures ingevuld.

Het lerarentekort is niet eerlijk verdeeld en zorgt zo voor kansenongelijkheid. Als vacatures niet worden ingevuld moet een school kijken naar mensen die onbevoegd zijn. Ik ken een student die in zijn eentje de hele bovenbouw draait voor zijn vak. Gelukkig is het meestal zo dat deze mensen enthousiast en gemotiveerd zijn, maar nog niet genoeg ervaring hebben om een klas in de hand te houden.

Leer de namen uit je hoofd

Onder leraren ging er een fijne podcast rond waarin (oud-)leraren René Kneyber en Gert Verbrugghen tips gaven over de start van het schooljaar. Start niet met kennismakingsspelletjes of vakantieverhalen uitwisselen. Nee, begin je eerste les met heldere en expliciete verwachtingen over het gedrag. Oefen met leerlingen hoe ze rustig je lokaal binnenkomen. Geef ze een vaste plek. Wees duidelijk wanneer ze hun telefoons of laptops kunnen gebruiken, op welk moment ze stil moeten zijn en wanneer je ze juist wél wil horen. Leer al hun namen uit je hoofd vóór de eerste les. En – essentieel – doe dit als collectief en vanaf het begin.

Heeft dit iets te maken met het lerarentekort of kansenongelijkheid hoor ik u denken?

Jazeker. Want wanneer de ervaren leraren een helder normatief kader neerzetten en gezamenlijke routines afspreken, gedragen leerlingen zich ook bij de onervaren, onbevoegde of nieuwe collega’s beter.

Ik wens al mijn collega’s en leerlingen weer een fijne start! We zullen het weer samen moeten doen. Nog zo’n cliché dat ieder jaar weer waar is.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.