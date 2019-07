Het lerarentekort groeit en dat treft vooral het speciaal onderwijs

Terwijl het lerarentekort blijft stijgen, daalt het aantal scholen dat er last van heeft, blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. En de scholen die er wel last van hebben liggen vooral in de steden en verzorgen het speciaal onderwijs.

Het lerarentekort eist een hoge tol in het speciaal onderwijs, weet Hans Kelderman. Hij is bestuursvoorzitter van Stichting Aloysius, een scholenkoepel met 44 scholen voor speciaal onderwijs, onder meer in justitiële inrichtingen. Juist voor deze leerlingen is goed onderwijs volgens Kelderman ‘van levensbelang’. “Wij proberen kwetsbare leerlingen met man en macht in het onderwijssysteem en de samenleving te houden.”

Toenemende kansenongelijkheid

Om dat te bereiken zijn volgens hem de meeste en beste leraren nodig, maar die zijn lastig te vinden. Het is een landelijk probleem, zegt Annemieke Kooper van de PO-raad. Momenteel staan er bijna 3500 onderwijsvacatures open. Dat leerkrachten volop kunnen kiezen waar ze willen werken, heeft gevolgen voor kwetsbare leerlingen. “Als leerkrachten met een minder moeilijke populatie aan de slag kunnen, doen ze dat”, zegt Kooper.

De PO-raad vreest voor toenemende kansenongelijkheid door deze verschuiving. De grootste tekorten heersen in de Randstad en bij scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook scholen in het speciaal onderwijs hebben grote moeite vacatures te vullen, zegt Kooper. “De klappen vallen extra hard bij deze leerlingen.”

De onderwijsinspectie waarschuwde al eerder in haar jaarlijkse rapport dat de kwaliteit in het speciaal basisonderwijs (waar in Nederland een kleine 35.000 kinderen gebruik van maken) onder druk staat, mede door het lerarentekort. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs zijn tekorten. Dat komt mede doordat docenten in het voortgezet regulier onderwijs meer verdienen omdat het hele speciaal onderwijs onder de cao van het basisonderwijs valt.

Grote mond of extreem boos

Ook bij scholenkoepel Aloysius, waar veel scholen onder vallen voor kinderen met psychische- en gedragsproblemen, blijven vacatures in de Randstad en justitiële inrichtingen lang openstaan, zegt Kelderman. Dat komt volgens hem mede door de doelgroep. “Soms hebben onze leerlingen een grote mond of worden ze extreem boos. Daar moet je tegen kunnen.”

Kelderman hoopt alle vacatures voor volgend schooljaar ‘met kunst- en vliegwerk’ te kunnen invullen. Om dat klaar te spelen, zijn waarschijnlijk uitzendbureaus nodig.

Ook grijpen scholen naar oplossingen als het samenvoegen van klassen of het vervangen van lessen. Dat zorgt volgens hem voor onrust bij kwetsbare leerlingen die juist voorspelbaarheid en routine nodig hebben.

