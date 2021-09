Het is weer genieten in de collegebanken: ‘De interactie heb ik zo gemist’

De bijna 20.000 studenten aan Tilburg University ervoeren de eerste week van het nieuwe studiejaar als een feest, zowel de colleges als het leven eromheen. Wie ‘het dal’ heeft gezien, krijgt extra waardering voor het gewone. Het is genieten, vinden ze, nog meer dan voorheen.

Noah van Linden (21), op de campus: ‘De interactie heb ik zo gemist’

Noah van Linden Beeld Ton Toemen

Tevreden bekijkt Noah van Linden de statistieken op haar telefoon. Haar vermoeden wordt bevestigd. Ruim 3400 stappen heeft ze vandaag al gezet en het is nog maar kort na het middaguur. Op een dag als deze gaat de stappenteller ongemerkt als een tierelier. Wat een verschil. Er zijn de afgelopen anderhalf jaar genoeg dagen geweest dat ze bij het naar bed gaan ternauwernood in de vier cijfers zat. Corona heeft de studente communicatie- en informatiewetenschappen niet actiever gemaakt. Maar nu is ze weer goed bezig.

Met haar rug tegen een oude den geniet de 21-jarige van de levendigheid op de campus van Tilburg University. De groene oase in het westelijk deel van de stad was tijdenlang uitgestorven. Maar nu zijn overal jonge mensen, ze wandelen, studeren aan picknicktafels of zitten zoals Van Linden lekker in het gras. “Ik zie weer mensen. Er is interactie, die heb ik zo gemist.”

‘Na een week voelt het al niet meer gek’

Ze had geen idee hoe de Tilburgse campus zou zijn. Hiervoor studeerde Van Linden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Een open dag is er natuurlijk niet geweest, dus ik zie deze omgeving voor het eerst. Het is genieten op de universiteit, nog meer dan voorheen. Onlinelessen zijn zo anders. Thuis zit je technisch gezien niet in isolatie, maar zo voelde het voor mij wel. Ik volg hier nu een master. Waren de colleges nog steeds digitaal geweest, dan zou ik hier niemand leren kennen. Dat is toch niet de bedoeling van studeren?

“Hier word ik wel vrolijk van”, zegt ze terwijl ze haast verwonderd om zich heen kijkt. “Ik heb deze zomer echt uitgekeken naar de eerste weken. Vorig jaar klapte ik op een maandag mijn laptop open en dat was dan de eerste studiedag. Nu heb ik gesprekken, zoals met een meisje uit Brazilië dat ik deze week heb leren kennen. Zo leuk. Binnenkort wil ik me aanmelden bij een studievereniging, dat hoort voor mij ook bij het campusleven. Het grappige vind ik dat na een week eigenlijk al niet meer gek voelt om met zijn allen hier rond te lopen. Studeren is weer iets normaals geworden.”

Luuk Smolenaers (22), in de collegebanken: ‘Het went heel snel’

Luuk Smolenaers Beeld Ton Toemen

Luuk Smolenaers is een relaxte jongeman. De Limburger accepteerde de coronaperiode als een noodzakelijk kwaad en liet geen frustratie toe. “Als het zo is, dan is het zo”, dat werk. Maar toen hij vorige week dinsdag voor het eerst weer in een collegezaal zat, deed het toch iets met de econometriestudent. “Ik heb echt om me heen zitten kijken. We mogen natuurlijk nog maar met maximaal 75 mensen tegelijk naar binnen, maar zonder rekening te houden met de anderhalve meter. We zaten stoel aan stoel naast elkaar, best gek. Pas als we opstaan en door de gebouwen bewegen, moeten we weer een mondkapje op. Toch is het alweer bijna normaal als je een week verder bent. Het went heel snel.”

Ja, hij heeft het gemist. Het contact met de medestudenten, de professoren, het ritme van doordeweekse dagen en weekenden. Om een echt nieuwe start te maken, besloot Smolenaers in Tilburg te komen wonen. “Ik zat nog bij mijn ouders in Weert. Na anderhalf jaar op mijn kamer had ik behoefte aan iets nieuws. Ik volgde colleges op de kamer waar ik ook sliep. De motivatie was er wel hoor, ik ben best een enthousiaste student en heb niets gemist. Maar het voelde niet als studeren.”

‘Het voelde niet als een straf, maar er was gewoon niets leuks meer’

Tijdens een werkcollege nipt hij nu en dan aan zijn bidonnetje water dat hij voor zich op tafel heeft gezet. Op zijn gezicht staat een tevreden grijns. Wie had hem ooit kunnen vertellen dat het zo fijn is om mensen om je heen te hebben? “De sfeer op de universiteit is zo veel fijner dan thuis. Ik raak hier minder snel afgeleid. Ik heb me er wel altijd toe kunnen zetten om me aan te kleden en aan mijn bureau te gaan zitten voor de onlinecolleges. Het voelde niet als een straf, iedereen moest het. En ik vind gezondheid echt belangrijker dan het sociale aspect. Maar er was gewoon niets leuks meer. Nu kunnen we er weer lekker op uit. Terug naar het oude normaal, ik voel me eindelijk weer een student.”

Tom Boerboom (20), in het studentenhuis: ‘Nog nooit heb ik een Tilburgse kroeg van binnen gezien’

Tom Boerboom Beeld Ton Toemen

Het studentenhuis als redding. Zo voelde het voor Tom Boerboom, die tijdens zijn eerste studiejaar nul keer op de universiteit kwam. De student ondernemingsrecht had er niet aan moeten denken om in zijn eentje op een kamer te zitten. “Daar kun je heel ongelukkig van worden. Hier heb ik nog best een leuke tijd gehad. Er was altijd gezelligheid. We hebben een eigen bar in huis en deden samen dingen. Al had ik me nog steeds wat anders voorgesteld van mijn eerste jaar. Ik heb nog geen Tilburgse kroeg vanbinnen gezien.”

Het is Boerbooms beurt om te koken vandaag. In de ruime keuken van de villa van Vriendenclub S.O.S. bereidt hij voor zijn medebewoners tomatensoep met gehaktballen (“Die had ik over”), een zoete aardappelgratin (“Voor het eerst, geen idee of het lekker is”) en een avocado-eiburger (“Het scheelt al een hoop als je iets een leuke naam geeft”). Zojuist is de slijter langs geweest, voor de periodieke portie gerstenat. Die staat nu zeshoog opgestapeld tegen de wand. De zeventien heren kunnen er weer even tegenaan.

‘Studeren is belangrijk, maar feesten ook’

Maar zelfs in zo’n omgeving is het minder leuk in coronatijd. In de bar staat weliswaar de feestverlichting aan, de vliegjes, kapotte vloer en lang niet opgeruimde bierdopjes verraden dat feesten hier geen dagelijkse bezigheid meer is. Na anderhalf jaar wil je ook weleens wat anders. “De vermaarde Soir du Peignoir, die we om de tweeënhalf jaar organiseren, hebben we ook al een paar keer moeten uitstellen. Het wordt nu 12 november. Dan staan hier vierhonderd mensen in een badjas te feesten in een volledig omgetoverd huis met verschillende thema’s. Ik ken alleen de verhalen, het moet geweldig zijn.”

Het wordt tijd dat het studentenleven losbarst, vindt Boerboom. “Het is raar dat ik hier nog nooit ben gaan stappen. Studeren is belangrijk, maar feesten ook. Ik ben lid geworden van de studentenvereniging om leuke dingen te kunnen doen. Het afgelopen jaar hebben we een paar onlineborrels gehad. Maar achter je laptop een biertje drinken, is best treurig toch? Ik was er in elk geval snel klaar mee.”

Lise Zijp (18), bij de studentensportvereniging: ‘Door te sporten, maak je nieuwe vrienden’

Lise Zijp Beeld Ton Toemen

De eerste twee lay-ups van het seizoen vallen feilloos in het netje. Lise Zijp is een soepele afmaker en zit verdedigend fel op de bal. Haar eerste groepstraining bij Pendragon, de studentenbasketbalvereniging in Tilburg, is een feestje. Maar er is ook ruimte voor verbetering, maakt de assistent-trainer haar al snel duidelijk. In een een-op-eenonderhoud doceert hij haar over looplijnen en de juiste keuze bij het geven van een pass. Het is weer even wennen, Zijp heeft lang niet over basketbal hoeven nadenken.

Terwijl het herenteam op het naastgelegen veld meteen begint met dribbelen en schieten, praten de vrouwen voor de training eerst even bij. De competitie heeft bijna een jaar stilgelegen, trainen kon lange tijd niet, dus eerst maar even aandacht voor elkaar. Bovendien zijn er nieuwelingen, zoals eerstejaars studente Zijp. Ze is blij weer onder de mensen te zijn. “Vorig jaar heb ik veel buiten getraind, op pleintjes. Vaak in mijn eentje. Dan is dit toch een stuk leuker.”

‘Eigenlijk ben ik op het juiste moment met mijn studie begonnen’

Ze heeft haar oude club in Gelderland vaarwel gezegd. Bij het studentenleven hoort een studentensportvereniging. Zijp had er niet aan moeten denken dat de beperkingen het samen sporten nog steeds onmogelijk zouden maken. Het had een valse start van haar nieuwe leventje betekend. “Ik wil nieuwe vrienden maken, sport is daar een heel geschikte manier voor. Ik woon nog steeds in Wageningen, maar wil zo veel mogelijk tijd in Tilburg doorbrengen. Eigenlijk wil ik snel een kamer vinden. Ook daarvoor is het handig om veel mensen te kennen, wordt mij verteld.”

Volgende week beginnen de wedstrijden. Zijp is voorlopig ingedeeld in het derde damesteam. Ze kan niet wachten om haar hobby weer op te pakken. “Eigenlijk ben ik op het juiste moment met mijn studie begonnen.” Het mooie van basketbal bij Pendragon: er komen veel buitenlandse studenten op af. Het levert grappige situaties op, ervaart Zijp. “De internationale studenten verbazen zich over onze cultuur. Het vele fietsen bijvoorbeeld. Een Spaanse jongen uit onze introductiegroep maakte een paar keer mee dat zijn fiets werd weggehaald omdat hij hem verkeerd had gestald. En het bier drinken, vinden ze heftig. Maar ik moet ook eerlijk zijn: ze zijn vaak iets beter in basketballen.”

