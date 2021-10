Het is hoog tijd voor de vwo-praktijkschool

“Dokter, productverbeteraar, studeren in Delft en o ja, ik word ook juf, net als mijn zus.” Onze dochters van 8 en 11 weten al wat ze willen worden. De combinatie dokter/juf/mama kan overigens prima in hun ogen.

Met een Delftse ingenieur als vader, juf als moeder en vijf ooms en tantes die dokter zijn, blijkt de inspiratie niet ver weg. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘worden wat je wil’. Daarom nodigt de school van onze jongste dochter ouders uit om te komen vertellen over hun beroep.

Aangezien het beroep juf niet zo nieuw is voor de leerlingen, ga ik morgen in de klas van mijn jongste praten over mijn tweede beroep: onderwijscolumnist en freelance journalist. En ik realiseer me, na dit gesprekje met onze eigen kinderen, dat het goed is dat de school mensen met verschillende beroepen uitnodigt. Onbekend maakt blijkbaar onbemind. Een keuze maken voor de toekomst is nog niet zo makkelijk als je een jaar of tien bent.

Leeskinderen en leefkinderen

Ben ik zelf geworden wat ik wilde? Ik wilde op de basisschool na een rondleiding op de lts bakker worden. Mijn ouders zetten mij, als adequaat antwoord op deze wens, op het gymnasium. Dat pakte niet heel succesvol uit. Dus nu ik mijn jongste dochter hoor zeggen: “Mama, ik kan misschien wel goed leren maar ik hou er niet van om de hele dag met mijn neus in de boeken te zitten”, zet mij dat aan denken. Je hebt immers, aldus Annie M.G. Schmidt, leeskinderen en leefkinderen. Waarom zouden we die leefkinderen al te veel lastig vallen met boekenwijsheid?

Het vmbo praktijkonderwijs is niet de plaats voor leerlingen die heel makkelijk kunnen leren, ik begrijp dat mijn ouders daar destijds niet voor kozen. Maar het gymnasium is ook niet de plek voor kinderen die niet van leren houden.

Gildesysteem

Ik zou wel willen dat het middeleeuwse gildesysteem weer ingevoerd werd. We leiden echte vakmensen op en je mag jezelf pas na het halen van de meesterproef bakker noemen. Of smid, wolweefster of leerlooier natuurlijk, alhoewel die beroepen de laatste tijd wat minder goed in de markt liggen. Ik twijfel nog of het gildesysteem zich ook leent voor meester-influencer of meester-bitcoinhandelaar.

Maar, zonder grappen, onze maatschappij heeft schreeuwend behoefte aan goede vakmensen. Zouden we niet een systeem kunnen bedenken waarin we vanaf jonge leeftijd op het hoogste niveau theorie en praktijk kunnen combineren? Een vwo-praktijkschool bijvoorbeeld? Ook voor mijn specialisatie, de ‘dubbel bijzondere’ leerling, zou dit een uitkomst zijn. Deze groep is hoogbegaafd én heeft een handicap zoals ADHD of autisme, waardoor zij lastig in het reguliere schoolsysteem passen.

Met de vwo-praktijkschool zouden er ongetwijfeld minder vaak talentvolle jongeren aan de zijlijn van het schoolsysteem terechtkomen. In plaats van thuiszitten of afzakken kunnen ze via een hoogwaardige praktijkopleiding een volwaardige bijdrage leveren aan de maatschappij.

Onderwijscolumnist Sofie van de Waart- Govaert was acht jaar juf op basisscholen, heeft leerlingen individueel begeleid, is onderwijsadviseur geworden en hoogbegaafdenspecialist. Ze woont en werkt in Noord-Brabant. Lees al haar columns hier terug.