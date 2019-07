Het is hoog tijd dat wij leraren ons vak terugpakken

‘Het land van duizend meningen, het land van nuchterheid…’ Met de tekst van deze hit uit 1996 van duo Fluitsma en Van Tijn begin ik mijn laatste column voor het zomerreces. Het was een kort jaar voor mij.

Fris, fruitig en met nog enig postnataal ongemak keerde ik in januari terug voor de klas. Een warm welkom volgde en binnen een week leek het alsof ik nooit was weggeweest. Toch heeft moeder worden me als leerkracht enigszins veranderd: mijn werk is niet meer topprioriteit en ik snap de emoties van ouders nog beter dan voorheen.

Die verandering uitte zich ook in mijn stukjes voor deze mooie krant. Vrolijke verhaaltjes uit mijn geweldige groep 3 wisselde ik af met scherpere, kritische stukken. Dat laatste vond ik spannend, want in een land met duizend meningen begeef ik me als leerkracht niet graag op glad ijs. Maar omdat ik hart heb voor de zaak en het niet altijd eens ben met het beleid, voelde ik dat ik een aantal zaken toch moest delen. En dat heb ik geweten. Want mijn sociale media zijn een aantal keren goed ontploft.

Discussie op gang brengen

Met een meerderheid van mooie reacties welteverstaan. Maar ook met lelijke respons. Mijn collega omschreef het doeltreffend: “Bijzonder dat mensen die niet voor de klas staan de grootste meningen hebben wat onderwijs betreft en ons gaan vertellen hoe het zit of moet”.

Veilig achter de schermen het onderwijs neerhalen en leerkrachten die zich dagelijks met hart en ziel inzetten het gevoel geven dat ze niet deugen: ik zou liegen als ik zeg dat me dat niks deed.

Weet u, het doel van mijn onderwijscolumn is om de verwondering van mijn lieve leerlingen te delen en om een kijkje te geven in mijn klas, maar ook om enige discussie op gang te brengen en uiteindelijk een punt op de agenda te zetten. Ik heb niet alle ‘onderwijsheid’ in pacht, maar ik deel ervaringen en toon wat er op de werkvloer gebeurt. Al die onderzoeken waarmee we om de oren worden geslagen, zijn bij lange na niet representatief. Het onderwijs is de laatste jaren niet meer van de leerkrachten en daarom wordt het hoog tijd dat wij ons vak terugpakken.

Ook Jan van de Ven van het Lerarencollectief stak me een hart onder de riem. “Het is goed dat je af en toe een stevige steen in de vijver gooit”, zei hij. “Er zijn te veel heilige huisjes in het onderwijs. Van discussie en debat worden we alleen maar sterker, vooral als de leerkrachten zich straks zélf goed hebben verenigd en die zijlijners een toontje lager zingen.”

‘Vijftien – oké, inmiddels ruim zeventien – miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.’ En dus blijf ik mijn verhaal vertellen, ook volgend schooljaar.

Fijne zomer!

Naomi Smits geeft les op basisschool De Krullevaar in De Meern. Voor de onderwijspagina’s van Trouw schrijft ze over het wel en wee van haar groep 3.