Het hoger onderwijs blijft voorlopig op slot. ‘Testen zal een beetje vrijheid geven, maar niet genoeg.’

Veel hbo- en wo-studenten zullen dinsdagavond somber naar de persconferentie hebben gekeken. Toch geen grote versoepelingen voor het hoger onderwijs, in tegenstelling tot het mbo. Daar mogen studenten straks weer één dag per week naar school.

Hogescholen en universiteiten reageren teleurgesteld. “Ook het welzijn van onze studenten lijdt onder de huidige zware maatregelen”, stelt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De Tweede Kamer reageerde eveneens kritisch. D66-leider Rob Jetten wilde weten waarom het hoger onderwijs buitenboord viel. Er wordt ‘gesnakt naar versoepelingen’, aldus Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.

Het advies van het OMT laat niet veel los over waarom de grens bij het mbo is getrokken. Het zegt alleen dat als de ‘epidemiologische situatie’ het toelaat, in een ‘volgende fase’ ook het hoger onderwijs verder open kan. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vraagt de instellingen in een brief zich hier alvast op voor te bereiden.

Zelf- en sneltesten

De hoop is daarbij gevestigd op de pilots met zelf- en sneltesten waaraan acht studentensteden meewerken. In Den Bosch, Nijmegen en Rotterdam wordt gewerkt met zelftesten; studenten nemen onder digitale begeleiding bij zichzelf een antigeentest af. Studenten die negatief zijn getest, kunnen zich dan in een coronavrije bubbel in groepjes van drie tot acht studenten bewegen. In Groningen, Amsterdam, Utrecht en Delft wordt gewerkt met sneltesten op locatie. Eindhoven gaat aan de slag met een zelf ontwikkelde speekseltest, die na een ingevulde vragenlijst op de app op locatie zal worden afgenomen.

Alsnog is het de vraag of dat snelle versoepelingen zal gaan bewerkstelligen. Veel pilots zijn nog in voorbereiding en er kunnen bovendien een beperkt aantal studenten aan meewerken. In Nijmegen, waar 600 studenten aan de pilot meedoen, wordt er eind april resultaat verwacht. In Rotterdam is dat pas begin mei. Universiteitenvereniging VSNU richt zich op het nieuwe studiejaar, op onderwijs zonder de anderhalve meter afstand. Of, zoals de woordvoerder zegt: “Een volwaardig collegejaar is nog mijlenver weg”.

Dat denkt ook epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC. “Om zo’n pilot uit te voeren heb je nu eenmaal de tijd nodig.” Het is bovendien niet dé oplossing, denkt hij. “De echte oplossing tot opening van alle sectoren in de samenleving is nu eenmaal vaccineren. Tot nu toe gaat dat erg traag. Het testen zal een beetje vrijheid geven, maar niet genoeg. Misschien moeten we accepteren dat het ’m dit studiejaar qua fysiek onderwijs niet meer wordt.”

