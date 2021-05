Het geschiedenisexamen bevatte veel moeilijke woorden. Gelukkig had Arjan (16) zijn woordenboek bij zich

Examen: havo geschiedenis (dinsdag 18 mei)

School: OSG Singelland Drachtster Lyceum, Drachten

Docent geschiedenis Gerrit Zandbergen: ‘Mooie vragen, prachtige bronnen, maar niet gemakkelijk’



Corona gooit van alles overhoop, maar er zijn van die onwrikbare natuurwetten. Zo beginnen de meeste leerlingen pas vlak voor hun examens écht met leren. Dus is de lastminute onlinevragenronde op de avond voor het examen voor geschiedenisleraar Gerrit Zandbergen een jaarlijks terugkerend fenomeen. “Dan zitten ze het best in de stof en worden de beste vragen gesteld.”

25 van de ongeveer 120 havoleerlingen met geschiedenis in hun pakket zaten maandagavond om half acht klaar. Veel vragen gingen over de zogenaamde ‘oriëntatiekennis’. Naast drie examenthema’s (het Britse rijk van 1585-1900, Duitsland tussen 1918 en 1991 en Nederland tussen 1948 en 2008) moeten leerlingen gebeurtenissen kunnen koppelen aan ‘kenmerkende aspecten’, zoals het ‘verzet tegen het west-Europese imperialisme’. “In het examen zat een bron over Nederlandse troepen die naar Nederlands-Indië werden gestuurd, dus ik hóóp dat die uitleg is blijven hangen.”

Een gemakkelijk examen was het niet, vermoedt Zandbergen. “Er zaten mooie vragen en prachtige bronnen in. Bijvoorbeeld een foto van Heimatvertriebenen waarbij leerlingen moesten uitleggen hoe die foto zowel de economische als de sociale ontwrichting van de Duitse samenleving toont.”

Ook een vraag rond het tv-programma Taarten van Abel vond hij geslaagd. “Ze gaven voorbeelden uit twee afleveringen, een meisje dat een taart bakte voor haar vader die uit Oeganda was gevlucht en een nieuw leven voor haar had opgebouwd en een meisje dat een taart bakte omdat ze het stoer vond dat haar tante met haar vriendin ging trouwen. De vraag was bij welke kenmerkende aspecten deze voorbeelden aansluiten. Het antwoord? De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen en sociaal-culturele veranderingsprocessen vanaf de jaren zestig.”

Leuke, maar pittige vragen dus. “Veel leerlingen waren tot het einde bezig. Dit zou voor sommige leerlingen zomaar het wegstreepvak kunnen worden.”

Geschiedenisleraar Gerrit Zandbergen. Beeld Privécollectie

Leerling Arjan (16): ‘Gelukkig had ik een woordenboek bij me’

“Een moeilijke toets, maar ik heb er wel een goed gevoel over.” Tussen het examen geschiedenis en het examen Engels belt havist Arjan (16) even om verslag te doen van het ochtendexamen. “Er zaten veel moeilijke woorden in de vraagstellingen. Gelukkig had ik een woordenboek bij me.”

Van de examenstof vond hij vooral de Duitse geschiedenis tussen 1918 en 1991 interessant. “Dat de BRD en de DDR een hele tijd twee totaal verschillende landen zijn, terwijl het ervoor en erna één is, vind ik heel bijzonder.” Jammer genoeg gingen de meeste vragen in het examen over het Britse rijk en de kenmerkende aspecten, zegt hij.

Uiteindelijk vulde hij bij één vraag niets in. “Ik had een paar vragen open gelaten tot het laatste kwartier. Toen heb ik maar wat gegokt in de hoop dat ik hier en daar een van de twee te behalen punten krijg.”

Op de uitslag durft hij niet vooruit te lopen: “Niet hoger dan een acht en niet lager dan een vier.” Maar slagen zal hij sowieso wel. Met één zes en verder zevens en achten voor de schoolexamens moet het raar lopen. Het moeilijkste vak heeft hij bovendien al achter de rug: bedrijfseconomie, en dat ging lekker. Dus die zes zou zomaar eens een zeven kunnen worden. Een mooie opmaat naar zijn studie International Business in Groningen.

