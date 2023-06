Het aantal leerlingen daalt. Waarom het lerarentekort dan niet?

Gebrek aan leraren is in Nederland een structureel probleem. Biedt het dalende aantal leerlingen uitkomst? Verrassend genoeg niet.

Achter de verzamelterm ‘lerarentekort’ gaan enorme verschillen schuil. In het basisonderwijs, met vaste klassen en een standaard lesbevoegdheid, is het nog enigszins in te schatten. In het voortgezet onderwijs is het een lastig te ontwarren web van specifieke en verschuivende tekorten.

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel, een rapport dat Centerdata periodiek maakt in opdracht van het ministerie van onderwijs, biedt een analyse van de trends en de verwachtingen in het lerarentekort.

Een opmerkelijke verschuiving is dat de tijd dat scholen moesten vechten om een leraar Nederlands over een paar jaar voorbij lijkt te zijn. Het beroep was de afgelopen jaren exemplarisch voor het lerarentekort en blijft dat nog een paar jaar, maar daarna zakt het snel in. In 2032 zullen we nog een bescheiden 3 procent aan leraren Nederlands tekortkomen in het voortgezet onderwijs.

Docenten informatica daarentegen, nu ook al een bedreigde soort, worden nog veel schaarser dan ze al zijn. Over tien jaar mogen we verwachten iets meer dan een derde te hebben van het aantal dat eigenlijk nodig is.

Beeld Bart Friso

Piekjaar

Goed nieuws en slecht nieuws wisselen elkaar af, maar het netto verschil is meestal negatief. Aan de goednieuwskant staan langetermijntrends, in de eerste plaats het afnemende aantal leerlingen in het vo. Ramingen zijn altijd met een grote slag om de arm, maar als het goed is zitten we nu in een piekjaar en zijn er de komende tijd elk jaar duizenden leerlingen minder. Dat geeft lucht. Aan de aanbodkant zit het demografisch ook mee. De laatste jaren bereikten heel veel leraren de pensioengerechtigde leeftijd; dat gebeurt de komende jaren minder.

Het slechte nieuws is dat de meevallers niet genoeg zijn om het tekort te doen verdwijnen. Ook de instroom van nieuwe leraren gaat dalen, ondanks alle verwoede pogingen om het vak aantrekkelijker te maken. Het aantal vers afgestudeerden is vrij constant, maar zij werken vaker in deeltijd dan gemiddeld. Dat geldt ook voor zijinstromers. Versimpeld gezegd, als een fulltimer met pensioen gaat, is er al gauw anderhalve vervanger nodig om dezelfde uren te draaien.

SITE 23-06-17 lerarentekort VERWACHTING Beeld Bart Friso

Bovenal is een lerarentekort niet een constant gegeven: het is afhankelijk van hoeveel leraren je meent nodig te hebben. Dat verschilt per school, maar ook door de tijd. Op menselijk niveau heeft dat allerlei verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met het takenpakket van leraren, of de prioriteit die werkdrukverlichting krijgt.

Maar op landelijke schaal kun je de trend gewoon meten door het aantal leerlingen te delen door het aantal docenten. Dat getal steeg en daalde weer, van 14,9 in 2011 naar 15,4 in 2016, en terug naar 14,6 in 2021. Dat klinkt misschien niet als een groot verschil, maar op een miljoen leerlingen telt het op.

Hardnekkig tekort

Wat die ratio de komende jaren gaat doen is gissen. Ervan uitgaande dat die nu stabiel blijft, houden we onderaan de streep een hardnekkig lerarentekort over in 2032 van ruim tweeduizend fte voor heel Nederland.

Beeld Bart Friso

Regionaal zijn er daarbij grote verschillen. Nergens is er een overschot, maar Groningen heeft een groter tekort dan Limburg, en in Rotterdam is het nijpender dan in Amsterdam. Het tekort zit bovendien niet stil. Zoals op de landkaart te zien is, trekt het de komende jaren naar het westen. Groningen heeft over een paar jaar juist wat meer lucht, terwijl de Randstad over vijf jaar her en der rood verschiet.

