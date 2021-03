Helft basisscholen stuurt klassen naar huis wegens coronabesmetting. ‘Sneltest zou voor veel verlichting zorgen’

Ruim de helft van de basisscholen heeft de afgelopen week klassen naar huis gestuurd vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1400 schoolleiders.

Het aantal besmettingen neemt toe in de samenleving en dat is ook in het onderwijs terug te zien. In totaal zat afgelopen week 15 procent van de leerlingen thuis. Gemiddeld genomen gaat dat per school om ongeveer twee van de twaalf klassen. Twee weken geleden zat nog 10 procent van de leerlingen thuis. “Het maakt de druk op schoolleiders groot”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Ze zijn constant, zelfs in het weekend, bezig om vervangers te zoeken om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten.”

Ook voor leerkrachten is het een ingewikkelde puzzel. “Bij een positief getest kind moet de hele klas naar huis, inclusief leerkracht”, aldus Van Haren. “Na een negatieve test kan de boel weer worden opgestart, maar niet iedereen wordt tegelijk getest. In de praktijk betekent dit dat leerkrachten soms half online en half fysiek onderwijs geven. Het is niet gek dat een groot gedeelte inmiddels op zijn tandvlees loopt.”

Pas na Pasen weer open

Bij IKC De Klimboom in Zoetermeer zitten nu twee klassen thuis. Na vijf dagen mogen de kinderen met een negatieve test in principe weer naar school. Het punt is dat niet alle ouders het een prettig idee vinden dat hun kind wordt getest. “Dus nu gaan we na Pasen open, we spelen op veilig”, zegt schooldirecteur Bas Vernooij. “Afstand houden in een kleuterklas is ook gewoon niet te doen.” De andere klas, een groep drie, gaat woensdag in principe weer open. “Op woensdag staat er altijd een andere leerkracht voor de klas, dat is nu een geluk. Maar een risico is het wel.”

Hoe verantwoord is het nog om de scholen open te houden? Vernooij denkt dat het wel kan. “We werken met bubbels en houden ons aan de richtlijnen. Maar het is een lastig dilemma.” Ook epidemioloog Frits Rosendaal vindt het een lastige vraag. “Doordat kinderen samen in een klas zitten, breng je huishoudens met elkaar in contact. Daar zit een risico in. Maar hoe groot dat risico is, kan ik niet zeggen.”

Voorrang op vaccinatie

De Algemene Vereniging Schoolleiders wil graag dat leraren voorrang krijgen bij het vaccineren, voor extra veiligheid. “Het wordt zo langzamerhand een onwerkbare situatie voor de scholen”, zegt voorzitter Van Haren. Daar is Rosendaal geen voorstander van. “We zijn momenteel de kwetsbaren aan het vaccineren, daar horen leraren nu eenmaal niet bij.” Moet er geen uitzondering worden gemaakt? Nee, vindt Rosendaal. “Een gevaccineerde leraar voorkomt immers niet dat een klas naar huis wordt gestuurd. Sneltests zouden wel kunnen helpen.”

Schooldirecteur Vernooij pleit ook voor het snel invoeren van sneltests. “Als ik op zaterdag een appje krijg dat de leerkracht last heeft van een hoestje, voel ik de bui voor maandag al hangen. Een sneltest met uitslag in anderhalf uur zou voor veel verlichting zorgen.”

