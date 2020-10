Heibel over leerlingvolgsysteem Magister: de prijs schiet omhoog, scholen willen korting

Er is heibel over Magister, het leerlingvolgsysteem dat door ongeveer 80 procent van de middelbare scholen gebruikt wordt als leerlingadministratie en elektronische leeromgeving. Enkele weken voor de zomervakantie ging een brief van Magister naar de scholen dat de licentietarieven zouden gaan stijgen van 17,49 naar 22,49 euro per leerling. In een vrij unieke krachtenbundeling tegen deze grote marktleider van onderwijssoftware, proberen honderden scholen nu gezamenlijk een lager tarief te bedingen. Dat blijkt nog geen sinecure: scholencoöperatie Sivon is al weken in onderhandeling met de aanbieder van Magister, Iddink Group.

Een prijsstijging van vijf euro per leerling zou volgens schooldirecteur Wout Zilverberg van het Aletta Jacobs College in Hoogezand ‘enorm’ zijn. “Ik heb een school met ruim 1400 leerlingen, tel maar uit.” Magister heeft in Nederland eigenlijk maar één serieuze concurrent, en dat is Somtoday. Zilverberg: “Maar overstappen zou wel een hele grote operatie opleveren. Dat doe je echt niet zomaar. Zeker in deze periode van afstandsonderwijs kunnen we Magister goed gebruiken. Behalve de cijfers, roosters en huiswerkopdrachten, gebruiken leraren het ook om onderling te communiceren over leerlingen. En we kunnen er goed in bijhouden wie afwezig is, bijvoorbeeld vanwege een quarantaine. Ik zou niet weten hoe je, ook buiten coronatijden, een school zou kunnen organiseren zonder een product als Magister.”

Terugverdienen

Ook al zijn de scholen er nog niet uit met de aanbieder van Magister, de dienstverlening gaat gewoon door. Volgens Willem-Jan van Elk, deskundige op het gebied van leermiddelen bij Kennisnet, doet Magister er veel aan om het product beter te maken en daar mag misschien ook wel een prijsstijging tegenover staan. Maar niet geheel los te zien van de prijsstijging is dat Iddink Group vorig jaar werd overgenomen door ’s lands grootste onderwijsconcern, het Finse Sanoma Learning, dat eerder al leermiddelenuitgever Malmberg overnam. “Zo’n overname moet natuurlijk ook worden terugverdiend”, zegt Van Elk. Iddink Group wil geen commentaar leveren zolang de onderhandelingen lopen.

Toen Sanoma Learning Iddink wilde overnemen, moest dat vorig jaar eerst worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt. Die stond de overname uiteindelijk alleen toe als via Magister ook leermiddelen van andere uitgevers dan Sanoma’s Malmberg gekoppeld konden blijven worden. Ook producten van Noordhoff of Thieme moeten binnen de elektronische leeromgeving van Magister beschikbaar zijn. Van Elk: “Nederland kent veel vrijheid voor scholen in de keuze voor lesmateriaal. Dat is anders dan in veel landen waar op alle scholen dezelfde methoden worden gebruikt. Wij hebben wel vier grote uitgevers, en dat is een klein land best bijzonder. Die vrijheid mag door marktleiders in onderwijssoftware niet worden ingeperkt.”

