Hebben YouTube-influencers wel een goede invloed op onze puberzoon?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze keer: wat moeten ouders met de YouTube-fascinatie van hun zoon?

‘Sinds ongeveer een maand is onze zoon van 15 in de ban van enkele YouTubers’, schrijft een moeder. ‘De ideeën die zij uitdragen − de man is superieur, het leven draait om zo snel mogelijk veel geld verdienen − komen niet echt overeen met hoe wij onze kinderen hebben opgevoed.’

De zoon wilde ook een cursus volgen die de vloggers aanbieden. Dat kostte 1500 euro. ‘Hier is een echte ruzie in huis door gekomen. Hij mocht dit niet van ons. Zoon verweet ons dat wij hem geen kans willen geven. Hij had het gevoel dat hij niets van zijn leven kon maken als hij dit niet mocht doen. Gelukkig konden we hem ervan doordringen dat wij een studie heel belangrijk vinden en dat zo’n cursus altijd nog kan.’

Toch maakt de moeder zich nog steeds zorgen over de YouTube-fascinatie van haar zoon. ‘Hoe kan ik hem hierin begeleiden zonder het contact te verliezen?’

Vroeger was het punk

Opvoedcoach en specialist jeugd en media Liesbeth Hop kan zich goed voorstellen hoe de moeder zich voelt. “Mijn eigen kind is nu 28, maar destijds zat ik in hetzelfde schuitje. Je voelt je machteloos en denkt: hoe krijg ik mijn kind weer in het gareel?” Ze kan de moeder nu al één ding vertellen: dat gaat niet lukken. “Hoe eerder je dat accepteert, hoe meer ellende je voorkomt.”

Ze kan de moeder gelukkig ook geruststellen. “Wat hij nu doet, is normaal gedrag. Deze jongen is bezig met het ontdekken van zijn eigen identiteit en eigen normen en waarden. Dat gebeurt vanaf ongeveer het tiende levensjaar. Kinderen kijken daarbij niet naar de waarden van hun ouders, maar naar buiten, de wereld in.” Daarbij kan een specifieke interesse een manier zijn om de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. “Nu zijn het YouTubers, maar het kan ook een muziek- of kledingstijl zijn. In mijn tijd wilden we allemaal punk zijn met blauw haar en buttons op spijkerjasjes. Mijn ouders vonden dat maar niets.”

De waarden die de ouders hun zoon hebben meegegeven, zijn echter niet zomaar verdwenen, zegt Hop. “Die ideeën zullen later op hun plek vallen. Uiteindelijk schil je toch de aardappels zoals je moeder dat doet.”

Dopamine bij eigen idee

Ook Oscar Groenewout, jongerencoach en oprichter van Topcoach, wijst op de levensfase waarin de zoon zich bevindt. “Jongens en meiden van die leeftijd kijken naar de korte termijn, niet de lange baan. Emotie is sterker dan ratio. Deze jongen ziet die mensen op YouTube als helden. En hij ziet die cursus als een kans om alles wat zij doen óók waar te maken.”

In de hersenen van pubers worden eigen ideeën, zoals zo’n cursus, beloond met gelukshormonen, weet Groenewout. “Er wordt dopamine aangemaakt als pubers zelf een idee hebben. Maar als ouders een plan maken, gebeurt dat niet. Pubers hebben dus veel meer natuurlijke drang om hun eigen ideeën uit te voeren.”

Volgens Groenewout is het in de begeleiding van de jongen cruciaal dat ouders met hem blijven praten over wat hij op YouTube ziet. “Ouders hebben uiteraard een rol van senioriteit, zij voelen zich de experts. Daardoor is hun communicatie onbedoeld vaak een beetje belerend.” Het is moeilijk om dat los te laten, maar het kan wel. “Let bijvoorbeeld op timing. Volwassenen denken vaak: ik voel dit nú, dus we moeten het nú bespreken. Maar als de zoon net ruzie heeft gehad met een vriend, is het misschien beter om even te wachten.”

Contact herstellen

Liesbeth Hop is het daarmee eens. “Het gesprek is heel belangrijk. Ga niet te veel verbieden, want dan sluit je de deuren. Blijf vragen zonder oordelen, niet één keer, maar minimaal vijf keer. Waarom vindt hij veel geld verdienen belangrijk? Vanwege status? Waarom is dát belangrijk? Enzovoorts.”

Het kan ook helpen om te blijven praten vanuit je eigen gevoel, zegt Groenewout. “Zeg bijvoorbeeld: ik vind het wel spannend wat er allemaal op YouTube te zien is. Wees gezond nieuwsgierig, dat helpt je om de belevingswereld van een kind te snappen.” Hij wijst er ook op dat deze moeder niet de enige is die worstelt met nieuwe media. “Maatschappijbreed is er discussie over wat we van influencers accepteren; er wordt van alles aangeprezen, juist bij een hele jonge doelgroep. Jongeren vinden het heel moeilijk om te bepalen wat de waarde van nieuwe media is.”

Als zo’n gesprek niet lukt, kun je een ander vragen om eens te gaan praten, zegt Liesbeth Hop. “Kijk of er een neef, oom, oma of buurman is die het contact kan herstellen met de jongen. Zodat de lijnen via een derde persoon toch openblijven.”

