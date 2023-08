Hbo-docenten: ‘Stel hogeschool aansprakelijk voor mislukte onderwijsvernieuwing’

Een hogeschool moet haar studenten financieel compenseren als zij de dupe zijn van een mislukte onderwijsvernieuwing. Dat schrijft een groep van acht hbo-docenten in een oproep aan de Tweede Kamercommissie die volgende week over het onderwerp debatteert.

Studenten zouden bijvoorbeeld collegegeld moeten terugkrijgen als zij door de invoering van een nieuwe onderwijsmethode aantoonbaar studievertraging oplopen, uitvallen of moeten overstappen naar een andere studierichting.

Kritiek op snelheid en omvang van veranderingen

Veel hogescholen vernieuwden de afgelopen jaren hun manier van lesgeven, maar dat kwam ze ook regelmatig op kritiek te staan. Volgens de initiatiefnemers van de petitie pakken deze vaak ingrijpende en snelle veranderingen in het onderwijs ‘keer op keer’ niet goed uit voor studenten.

Zo ontstond in februari van dit jaar veel onrust op Fontys vanwege de invoering van de zogeheten Hill-methode. In die methode is klassikale instructie deels vervangen door zelfstudie in open leerruimtes, waarbij docenten optreden als ‘coaches’. Dat is funest voor de basiskennis van studenten, meenden critici. Bovendien is lang niet iedere student in staat om goed zelfstandig te leren.

Stapje voor stapje in plaats van snel en rigoureus

“Wij zijn niet tegen vernieuwing”, zegt initiatiefnemer Ron Ritzen, docent bestuursrecht aan de Juridische Hogeschool in Tilburg en Den Bosch. “En we zeggen ook niet dat klassikaal onderwijs altijd beter is dan zelfstandig werken. Wel vinden we dat veranderingen altijd stapje voor stapje moeten worden doorgevoerd en geëvalueerd. Voer je ze snel en rigoureus in, dan zijn ook de gevolgen van een eventuele mislukking veel groter.”

Studenten betalen de prijs van die vernieuwingsdrift, schrijven de ondertekenaars, die werkzaam zijn aan vier verschillende hogescholen. Zij stellen voor om een landelijke en onafhankelijke commissie in te stellen waar studenten met hun zorgen terecht kunnen. Geeft een aanzienlijk deel van hen het onderwijs een onvoldoende, dan kan die commissie beoordelen of compensatie op zijn plaats is.

“Zo ken ik een opleiding in het oosten van het land waar 25 van de 30 studenten hun studie afbraken vanwege de nieuwe lesmethode”, zegt Ritzen, die de naam van de betreffende opleiding niet wil noemen. “Een groot deel van deze studenten zal vertraging oplopen en daardoor meer collegegeld betalen. Het moet niet kunnen dat een hogeschool dan overgaat tot de orde van de dag.”

Stok achter de deur

De voorgestelde wetswijziging moet vooral dienen als stok achter de deur, zegt Ritzen. “Dit moet hogescholen bewegen om een nieuwe onderwijsmethode voortaan doordachter in te voeren, dus minder abrupt. Doen ze dat, dan hoeven studenten deze wetswijziging hopelijk nooit van stal te halen.”

Studenten hebben overigens best veel invloed op grote beleidsveranderingen. Zo moet de medezeggenschapsraad met de plannen instemmen. Maar, zeggen de initiatiefnemers, het is vooraf nauwelijks te voorspellen hoe zo’n grote verandering uitpakt, en dus moet er achteraf ook een ‘praktijkcheck’ komen.

Ook op de Juridische Hogeschool, waar Ritzen zelf werkzaam is, was het eerder dit jaar onrustig. De uitval onder eerstejaars was er hoog, en dat kwam volgens actievoerende studenten onder meer door het gebrek aan contacturen. “Inmiddels is er meer structuur en meer les”, zegt Ritzen, die te spreken is over de manier waarop het hogeschoolbestuur ingreep na de klachten. “Maar we hadden het natuurlijk liever voorkomen.”

