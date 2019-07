Haga Lyceum heeft financiën op orde, zegt de accountant

Op het Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van financieel wanbeheer, de financiële continuïteit is zelfs in gevaar. En het bestuur van deze islamitische middelbare school doet aan zelfverrijking. Dat stelde tenminste de onderwijsinspectie in een rapport over de school. Onderwijsminister Arie Slob concludeerde op basis van het inspectierapport dat het bestuur van de school weg moet.

Maar deze week kwam het oordeel van een onafhankelijk registeraccountant naar buiten. Volgens hem is de jaarrekening van de school in orde en kloppen de financiële stukken.

Vrije samenvatting

Het schoolbestuur had de financi­ële malversaties sowieso al ontkend en zette het goedgekeurde jaarverslag direct op haar site. Het vatte het accountantsrapport samen door onder meer te stellen: “De financiële continuïteit van het Cornelius Haga Lyceum is geborgd.”

Het is de vraag of de samenvatting van het schoolbestuur terecht is. Want de accountant bekijkt slechts of er gerede twijfel is of de school haar activiteiten kan voortzetten en oordeelt niet over de borging van continuïteit.

Sterker: registeraccountant Charles Rabe van Horlings Accountants & Belastingadviseurs stipt in zijn verklaring aan dat een aantal posten op de balans een reden kan zijn om te twijfelen aan de continuïteit van de school. Zo was er eind 2018 sprake van een negatief eigen vermogen. Oftewel: de schulden zijn hoger dan de bezittingen en als die situatie zo blijft dan loopt de school het risico dat zij haar rekeningen niet kan blijven betalen.

Daar staat tegenover dat het Haga Lyceum pas in 2017 haar deuren opende en dus nog wat vet op de botten moet kweken. De komende jaren verwacht het schoolbestuur een fikse toename van het leerlingenaantal nadat dat tussen 2017 en 2018 al steeg van 45 naar 173. De accountant is het daarmee eens, mede gezien de vraag naar islamitisch onderwijs. De kost gaat voor de baat uit.

Getrouw beeld

Op het oog lijkt de accountantsverklaring dus haaks te staan op de bevindingen van de onderwijsinspectie, maar dat hoeft niet: het kan goed zijn dat beide gelijk hebben. Financieel wanbeheer hoeft namelijk niet te resulteren in een afkeurende accountantsverklaring, mits het jaarverslag maar een getrouw beeld geeft. Heeft de onderwijsinspectie twijfels bij het financiële beleid van de school, dan is het vooral belangrijk om dat in het jaarverslag te benoemen. En dat is ook netjes gebeurd: het schoolbestuur wijdt ruim dertig pagina’s aan de twist met de inspectie.

Op één punt staan onderwijsinspectie en accountant wel recht tegenover elkaar. Volgens de inspectie zou de school ruim 170.000 euro aan overheidsgeld onrechtmatig hebben uitgegeven, bijvoorbeeld voor de aanleg van een voetbalkooi met kunstgrasveld. De financiële situatie van de school verslechtert volgens de inspectie doordat deze bedragen terugbetaald moeten worden.

Maar het schoolbestuur is het oneens met de inspectie en heeft daarom geen geld aan de kant gezet voor het terugbetalen van deze uitgaven. Dat is volgens de accountant terecht: hij sluit zich bij de school aan en concludeert dat er geen materiële onrechtmatigheden zijn vastgesteld over 2018.

