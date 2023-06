Groeiend lerarentekort, maar Amsterdam zet stug door met aanpak

De gemeente Amsterdam gaat de komende vier jaar niet alleen meer zij-instromers als leerkracht op basisscholen opleiden, maar ook leraren voor middelbare scholen en het mbo.

Dit voornemen is opgenomen in de Lerarenagenda 2023-2027, die wethouder Marjolein Moorman (PvdA) van onderwijs donderdag presenteerde. De komende tijd moeten er ieder jaar 160 nieuwe zij-instromers een plek krijgen op de Amsterdamse basisscholen. In het voortgezet onderwijs mikt de hoofdstad op 100 nieuwe zij-instromers per jaar, en 185 voor het mbo.

Vier jaar geleden stelde Amsterdam ook al een Lerarenagenda op met een strategie om het lerarentekort in het basisonderwijs te bestrijden. In de tussentijd is het aantal nieuwe zij-instromers in Amsterdam gegroeid van 5 naar 120 per jaar voor het primair onderwijs. Er werden 112 woningen toegewezen aan leraren, 2000 leraren van buiten de stad kregen een aanvullende reiskostenvergoeding en er werden 1000 parkeervergunningen verstrekt om leraren voor de stad te behouden. Ook kregen leraren op scholen met een kwetsbare populatie een toelage op hun salaris.

Minder dan de helft bevoegd

Desondanks was de uitstroom aan de leraren groter dan de aanwas, en steeg het lerarentekort op basisscholen van 10 naar 16,8 procent. Het basisonderwijs komt ruim 700 leerkrachten tekort. Het tekort in het speciaal basisonderwijs is zelfs 31 procent. “Er zijn scholen in onze stad waar de formatie voor minder dan de helft bestaat uit bevoegde leraren. En de prognose is dat het tekort de komende jaren nog verder oploopt”, stellen de opstellers van de Lerarenagenda (de gemeente, onderwijsinstellingen en lerarenopleiding). “Dit komt door onder andere landelijke ontwikkelingen zoals een krappe arbeidsmarkt, een toenemende vraag naar leraren in heel Nederland en vergrijzing. Maar ook de schaarse en dure woningmarkt in Amsterdam is hier debet aan.”

De gemeente trekt over een periode van vier jaar 24 miljoen euro uit om schoolleiders van de kwetsbaarste scholen meer hulp en ondersteuning te bieden. Ook moeten per jaar 10 tot 15 statushouders worden opgeleid tot docent in bètavakken, en 30 docenten zonder Nederlandse achtergrond tot leraar Nederlands in het nieuwkomersonderwijs. Het aantal sociale en middeldure huurwoningen die via de voorrangsregeling aan leraren toegekend worden, wordt verhoogd van 40 naar 60 woningen per jaar. Aanvullend daarop komen vanaf dit jaar nog enkele tientallen flexwoningen met voorrang voor leraren beschikbaar en vanaf 2025 kunnen ook nog circa 100 huurwoningen in nieuwbouwprojecten aan leraren worden toegekend.

Het doel van de gemeente is om het lerarentekort terug te brengen naar nul, maar de eerste stap hierin is om twee jaar op rij een daling in de tekorten te verwezenlijken.

