GGD-directeur Rooijmans: ‘We moeten afscheid nemen van quarantaine voor scholieren’

Volgens de GGD-directeuren schiet quarantaine van scholieren zijn doel voorbij. Er is juist sprake van een toename van gezondheidsschade onder jongeren door uitval van onderwijs, aldus de ondertekenaars van de brief.

Initiatiefnemer van de brief is Jac Rooijmans, GGD-directeur publieke gezondheid in de regio Limburg-Noord. Wat hem betreft moet er zelfs worden nagedacht over het afschaffen van quarantaine na een positieve test bij scholieren.

Waarom klom u nu in de pen?

“Omdat mijn eigen artsen en verpleegkundigen, die dagelijks op scholen komen, met bijna tranen in de ogen aan mij vertellen wat ze zien gebeuren op scholen. Bij de GGD spreken we ons normaliter niet uit tegen beleid. En zo zou ik het nu ook niet willen noemen. Mensen kennen ons nu van het testen en vaccineren, maar van nature hebben we een andere belangrijke wettelijke taak: we zijn hoeder van de publieke gezondheid. Vanuit die verantwoordelijkheid constateren we dat de schade voor jongeren enorme vormen begint aan te nemen. Dus doen we een appèl op de samenleving: hier moeten we voorrang aan geven.”

Welke schade ziet u?

“Op drie niveaus ontstaan grote problemen. Eén zijn de leerachterstanden die oplopen, ook omdat thuisonderwijs vaak niet fatsoenlijk kan worden gecreëerd. Twee is de hapering in sociale ontwikkeling van scholieren, omdat ze te weinig samenkomen op het schoolplein, buiten, waar je al doende normen en waarden ontwikkelt. Drie: we zien ook in onze eigen praktijk dat problemen opstapelen. Medewerkers horen dagelijks trieste verhalen van kinderen die vastlopen, geen toekomstperspectief meer zien of zelfs depressief rondlopen. Daar worden we heel droevig van.”

Dus moet het quarantainebeleid op de schop, staat in de brief. Wat stelt u voor?

“Ik hoorde van een regio waar drie dagen geleden 25 klassen thuiszaten, twee dagen geleden 205 klassen en gisteren 410 klassen. Omdat bij drie besmettingen in een klas, de hele klas naar huis moet. Dan is het middel erger dan de kwaal. Na twee jaar bestrijden van het coronavirus begint dat beleid te knellen. Dus moeten we om te beginnen afscheid nemen van het quarantainebeleid voor scholieren. Kinderen lopen weinig risico op ernstige ziekte en mocht de epidemie hierdoor iets aantrekken, dan denk ik dat de ziekenhuizen dat aankunnen.”

U zegt dat een kind na een positieve test niet meer thuis hoeft te blijven?

“Over die vraag kun je een boom opzetten. Als je praat over lichte klachten kun je je afvragen of isolatie zinvol is of dat het beter is dat een kind gewoon in een vertrouwde omgeving kan leren en verkeren. En leg dan de verantwoordelijkheid bij ouders om een kind met 39 graden koorts niet naar school te sturen. Onze brief is gericht aan het Outbreak Management Team dat de quarantaineregels maakt. Met als doel: het onderwijs moeten we openhouden.”

Is het versoepelen van quarantainemaatregelen wel veilig voor docenten?

“Leraren en mensen in het onderwijs zijn over het algemeen gevaccineerd. En iedereen heeft de mogelijkheid van een booster gehad. Het leven bestaat uit gevaren, dat is nou eenmaal zo. Volgens mij is dit een risico dat we kunnen overzien. We ‘nemen een lefje’.”

Als de schade bij scholieren en jongeren door de coronamaatregelen zulke enorme vormen aanneemt, is het versoepelen van de quarantaineregels dan niet een magere oproep? Moet de maatschappij niet veel verder open om ontmoetingen mogelijk te maken?

“U zult van mij niet horen dat alles open moet. Volgens mij kampen we nog steeds met een serieus probleem. Daar hebben wij ook oog voor. Wij GGD-directeuren willen ons niet in dat politieke debat mengen, maar we zien wel mogelijkheden specifiek voor deze jonge groep. Als scholen open kunnen blijven en leerlingen niet meer thuiszitten, zetten we al een enorme stap.”

Lees ook:

Op het Coornhert Lyceum heerst een constante quarantainespanning

De coronaregels voor scholen, waarover het Outbreak Management Team zich vandaag buigt, houden het Coornhert Lyceum in Haarlem in de greep. ‘Er kan om 10 uur niets aan de hand zijn en twee uur later moet je een klas naar huis sturen.’

Murw en ongemotiveerd: achterstanden inlopen zal veel scholieren niet meer lukken

Het schooljaar waarin achterstanden juist hadden moeten worden ingelopen, stelt scholen en leerlingen weer voor allerlei onrust en obstakels.