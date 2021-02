Gezocht: een bezemkast voor de docent wiskunde vóórdat de school maandag opengaat

Geen geroezemoes of krassende stoelen over de vloer. De aula van middelbare school NSG Groenewoud is leeg. Alle tafels en stoelen zijn namelijk weggehaald, uit voorzorg. “Aan het begin van het schooljaar hadden we bij elke tafel drie stoelen staan, zodat de leerlingen op afstand konden blijven”, zegt Niek Wijers, hoofd bedrijfsvoering op de school. “Maar dat werkte niet, ze gingen gewoon lekker op de tafels bij elkaar zitten.”

Rector Hanneke Arpots is blij dat de school maandag weer wat meer gaat bruisen. Maar makkelijk is het niet. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, ziet dat scholen worstelen met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er straks in school fysiek les kunnen krijgen. Ook het invullen van de verschillende lesroosters is bijna hogere wiskunde.

Wanneer in quarantaine? Op de basisschool blijft een hele groep thuis, zodra een leerling of leerkracht positief is getest. Op de middelbare school geldt dat leerlingen en medewerkers in quarantaine moeten als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus (bron: RIVM). Daarmee wordt bedoeld: langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van elkaar. Omdat vooral de bovenbouwklassen in samenstelling wisselen en docenten voor meerdere klassen staan, kan het om grote aantallen gaan. De middelbare scholen overleggen hierover met de GGD. Wie in quarantaine moet, kan zich op dag 5 laten testen. Bij een negatieve test mogen ze weer naar school. Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen.

Dat geldt ook voor NSG Groenewoud, de grootste middelbare school in Nijmegen, met alle leerlingen op één locatie. De school, deels nieuw en deels gerenoveerd, is geschikt voor 1500 leerlingen. Arpots: “Maar we hebben er ruim 1600, dus is het alsnog krap.”

Leerlingen willen vooral weer lekker naar hun school

De school begon al voor de persconferentie met voorbereiden. “We zagen het natuurlijk aankomen”, zegt Wijers. “Zoals we al het hele jaar aanpassen aan nieuwe regels en protocollen. Tegelijkertijd waren er toch nog verrassingen, zoals de optie om leerlingen in koppels naast elkaar te laten zitten, zonder afstand. Dat geeft letterlijk en figuurlijk extra ruimte, maar we krijgen het niet rond voor maandag. Dat is nog even extra puzzelen.”

NSG Groenewoud kreeg net als meer scholen het aanbod om ruimtes van anderen te gebruiken. “De loges van voetbalclub N.E.C., de schouwburg, maar ook ouders komen met creatieve ideeën”, zegt Arpots. “Hartverwarmend, maar we benutten die opties voorlopig niet. De leerlingen willen vooral weer lekker naar hun school. Daarnaast is het voor de docenten geen doen om de halve stad te doorkruisen voor de volgende les.”

Dertig tafels en stoelen, digibord en klaar

Om toch de nodige extra ruimte te creëren, worden de gymzaal en theaterzaal omgebouwd tot lokaal, zodat een complete klas in één keer les kan krijgen. Dertig tafels en stoelen, digibord en klaar. Waar sommige scholen kiezen voor hybride lessen (een deel van de leerlingen in de klas, de rest volgt de les vanuit huis), laat NSG Groenewoud de leerlingen zoveel mogelijk met hun hele jaarlaag naar school komen. Dus op maandag de tweedeklassers, op dinsdag de derdeklassers enzovoort. De week erna schuift het een dag op. “In de pauze zitten de leerlingen in de klas, één keer per dag kunnen ze even naar buiten”, zegt Arpots, terwijl ze een blik op het schoolplein werpt. Daar staan net wat examenleerlingen dicht bij elkaar. “We doen ons best, maar we kunnen niet alles controleren.”

Leerlingen uit één klas worden verdeeld over twee of drie lokalen. “Ons voordeel is dat we veel transparante lokalen hebben, alleen gescheiden door glas. De docent kan zich niet opsplitsen en staat voor een kleine groep leerlingen, maar hij of zij kan wel iedereen zien”, zegt Arpots. “Via de laptop luistert de rest mee.”

Toch is nog niet alles opgelost, zo bleek bij het coronaoverleg op school. Docenten geven het ene uur fysiek les, maar het volgende uur misschien online. Waar moeten ze dat doen als ze niet thuis achter hun computer zitten? Arpots: “We zoeken nog naar de spreekwoordelijke bezemkast, zodat docenten hun les vanuit school kunnen geven.”

