Gezinnen gaan op minivakantie terwijl leraren staken

Haar dochters zijn vanaf morgen vrij, dus Marloes Hülsken uit Nijmegen grijpt deze kans om met haar gezin voor het eerst in haar leven te gaan skiën. Via een collega van haar man regelde ze een huisje. Morgen hebben ze alle tijd om hun spullen in te pakken en vrijdagochtend vertrekken ze met de auto naar de pisten van het Duitse Winterberg.

Voor haar twaalfjarige dochters Sarah en Roos uit groep 8 van basisschool Brakkenstein in Nijmegen hoefde ze in elk geval geen vrij te vragen. Hun lerares is een van de leerkrachten die morgen en vrijdag staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. “Normaal gesproken ben ik niet zo sportief”, zegt Hülsken, geschiedenisdocente op de lerarenopleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Maar een lang weekend is te overzien. Mijn dochters hebben ook nog nooit op een echte piste gestaan en dit wilden we gewoon een keer doen. Nu kan het.”

Makkelijker dan opvang regelen

“Ouders gaan liever een lang weekend ertussenuit dan dat ze kinderopvang moeten regelen voor twee dagen”, zegt Jeannette ten Kate van Landal Greenparks. Het vakantiepark ziet twee keer zo veel geboekte huizen tijdens de onderwijsstaking. Erg ver reizen gezinnen niet: 94 procent blijft in Nederland.

Ook bij Center Parcs is het veel drukker dan normaal. Januari is sowieso een drukke maand volgens woordvoerder Marthijn Tabak. “Maar door de lerarenstaking zijn alle vakantieparken in Nederland voor 90 procent vol en de vakantiehuizen net over de grens met België zijn ook erg gewild. Ouders zien het als een extra vakantietje.” Hoeveel drukker deze week is vergeleken met voorgaande jaren kan Tabak niet zeggen.

Maar niet iedereen blijft in Nederland voor een mini-vakantie. Disneyland Parijs is erg populair bij D-Reizen. Vergeleken met vorig jaar boekten bijna twee keer zoveel gezinnen een lang weekend in dit pretpark. “We weten niet of dat komt door de lerarenstaking, het kan ook toeval zijn”, zegt een woordvoerster.

Hülsken merkt dat de stakende lerares van Sarah en Roos tot laat doorwerkt. “Vaak is ze ’s avonds nog bezig met lessen voorbereiden voor de volgende dag en het nakijken van rekentoetsen. Veel leraren geven les aan grote klassen met veel verschillende kinderen die passend onderwijs moeten krijgen. Het schoolsysteem is te bureaucratisch.”

