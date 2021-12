Gewoon een cadeautje, zonder schoen te zetten en te zingen? Daar doen we niet aan

“Mam, ik ben vergeten mijn schoen te zetten, wil jij nog even een cadeautje pakken?” Mijn dochter commandeert vanuit haar stapelbed. “Ben je helemaal betoeterd, niet zingen is ook geen cadeau”, is mijn eerste reactie. “Ach mam, doe niet zo flauw, heel veel mensen in de klas krijgen gewoon hun cadeautje hoor, zonder te zingen.”

Ik sluip naar beneden en roep mijn dochter. Verwachtingsvol opent ze het briefje. ‘Dit is voor kinderen die niet zingen’, om vervolgens in woede te ontsteken omdat het blijkt dat ik een roe heb ingepakt. Of ik alsnog even haar echte cadeau wil pakken? Ik dacht het niet.

Verwend

Boos vertrekt ze naar school, en ik realiseer me dat ik mijn dochter te veel heb verwend. Het Financieele Dagblad interviewde vorige week Willem de Jong, die reeds in 2011 het uitstekende boek Het verwende kind-syndroom schreef. Hij onderscheidt daarin drie vormen, te beginnen met de materiële verwenning. Ik ken geen enkel gezin waarin – als ouders het zich financieel kunnen veroorloven – de kinderen níet materieel verwend worden. Spullen, kleding, hobby’s; kinderen komen er in om.

De tweede vorm van verwennen is de pedagogische verwenning. Ben je als juf niet duidelijk en consequent dan word je genadeloos afgestraft maar veel ouders komen er aardig mee weg. Geen grenzen stellen om de lieve vrede te bewaren of uit gemakzucht, in mijn vakgebied noemen we die leerlingen ‘aangeleerd hulpeloos’, zie de tiener die nog steeds klittebandschoeisel draagt omdat hij het nu eenmaal vervelend vindt om zijn veters te strikken, zoals zijn moeder omstandig toelicht. Deze ouders praten ook misdragingen op school goed met verstrekkende gevolgen.

Affectieve verwenning

Tot slot spreekt Willem de Jong over affectieve verwenning. Dat gaat over het té centraal stellen van de behoeftes van het kind, té veel liefde en affectie, in plaats van af en toe corrigerend op te treden. Ik moest denken aan de kleuter die door de hockeycoach ‘Napoleon’ genoemd werd omdat zijn lengte ruimschoots gecompenseerd werd door zijn driftbuien teneinde zijn zin te krijgen.

De zogenaamde curling parents proberen allemaal één ding: het ijs zó glad te maken dat het kind zonder tegenslagen het leven doorglijdt, met averechts effect. Sterker nog, verwenning wordt in dit boek gelijkgesteld aan verwaarlozing. Want in plaats van tijd en energie steken in het weerbaar maken van het kind, kopen ouders de opvoeding af en worden deze kinderen juíst kwetsbaar door zichzelf buiten de groep te plaatsen wegens bijvoorbeeld arrogant gedrag.

Problematisch verwende kinderen laten soms zelfs gedrag zien dat overeenkomsten vertoont met psychiatrische stoornissen zoals ADHD of depressie, met misdiagnose en nog meer ellende tot gevolg.

Die avond is mijn dochter druk in de weer met schoenen, wortels en een bak water. Haar vader moet zijn accordeon erbij halen en er wordt gezongen alsof haar leven er vanaf hangt. Voor de zekerheid beloon ik de inspanningen ditmaal wat zuinigjes met een mandarijn en een klein handje pepernoten, in een ultieme poging het tij te keren.

Onderwijscolumnist Sofie van de Waart- Govaert was acht jaar juf op verschillende basisscholen. Daarna is ze leerlingen individueel gaan begeleiden, onderwijsadviseur geworden en hoogbegaafdenspecialist. Ze woont en werkt inmiddels in Noord-Brabant. Lees al haar columns hier terug.