Gevolgen besmetting bij kinderen blijkt enorm, D66 pleit voor meer actie

Net op het moment dat het aantal coronabesmettingen ook onder de allerjongsten piekt en scholen overpeinzen of het verstandig is de deuren al dan niet te sluiten, geeft het RIVM inzage in de langetermijngevolgen voor besmette kinderen. Die kunnen enorm zijn, blijkt uit maandag gepubliceerde resultaten. Hoeveel Nederlandse kinderen langdurig last hebben van hun coronabesmetting (en dus long covid hebben), is nog niet bekend. Maar duidelijk is inmiddels wel dat meer dan de helft van hen niet of minder naar school gaat vanwege de klachten.

Aan het onderzoek van het RIVM deden 15.000 Nederlanders mee, onder wie 113 kinderen. Net als volwassenen hebben zij last van vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, hoofdpijn, spierpijn en hoestklachten. Ook ging zo’n 44 procent van hen naar de huisarts, kinderarts of fysiotherapeut vanwege de aanhoudende klachten, rapporteert het RIVM.

Onderzoek zo snel mogelijk uitgebreid

Ligt het aan D66-Kamerlid Wieke Paulusma, dan wordt het long covid-onderzoek van het RIVM zo snel mogelijk uitgebreid om meer over de effecten van long covid bij kinderen en jongeren te achterhalen. Regelmatig heeft ze, wat ze noemt, digitale huiskamergesprekken met long covidpatiënten. Voorheen vooral met volwassenen, maar inmiddels ook met jongere studenten en ouders van jonge kinderen met langdurige klachten. Net als het RIVM merkt Paulusma dat de impact enorm is. Ouders die zich niet gehoord voelen bij de huisarts, universiteiten die geen raad weten met de concentratieproblemen van studenten en kinderen die al jaren zindelijk zijn die plots weer incontinent worden. De langdurige klachten bij jonge kinderen was een blinde vlek, zegt Paulusma. Bij haar, maar ook bij de rest van de politiek. “Jonge kinderen lopen tegen een heleboel aan waar we weinig of geen aandacht voor hebben.”

Wat wil je dat het kabinet doet voor deze kinderen?

“Er moet specifiek onderzoek komen naar kinderen en studenten. In Engeland, Israël en de Verenigde Staten is die stap al gezet. Daar wordt gekeken naar de klachten waar kinderen mee rondlopen, maar ook op de effecten daarvan op hun ontwikkeling en de algehele kwaliteit van leven. In sommige onderzoeken worden kinderen wel drie jaar gevolgd. Die focus zou ik ook in Nederland willen zien. Maar laten we vooral ook leren van de onderzoeken uit het buitenland. Verder moeten kinderen ook bij meer medici dan alleen de huisarts terecht kunnen. En er moet geld komen voor professioneel lotgenotencontact. Want het is ook fijn om te weten dat je niet gek bent. Dat je kunt zeggen: oh, wacht even, wat jij hebt, heb ik ook.”

Wieke Paulusma, Kamerlid voor D66.

Dus er moet een tandje bij vanuit het kabinet?

“Zeker, de minister mag het vaker noemen. En ook meer middelen organiseren die naar onderzoek voor long covid gaan. We moeten zorgen dat de schade beperkt blijft die ze nu nog tegemoet gaan.”

Was de schade niet beperkt gebleven als het kabinet een paar maanden geleden niet direct alles open had gegooid?

“Beleid valt of staat met of we de regels volgen en handhaven. Ik heb zelf long covid. Ben nog steeds vrij vermoeid. Ben ook nog wel, het wordt gelukkig wat minder, heel bang geweest om opnieuw benauwd te worden. En ik ben heel erg bang om opnieuw corona te krijgen. Dat doet psychisch wel wat met mij. Maar als we doen wat wetenschappelijk bewezen effectief is, durf ik mij prima in de buitenwereld te begeven. Dat geldt denk ik ook voor kinderen. Kinderen moeten kind kunnen blijven. Ook in deze crisis. Dat kan op school en daarom moeten we echt proberen scholen open te houden en het voor leraren zo veilig mogelijk te maken.”

Maar als we toen niet alles open hadden gegooid, hadden we nu misschien minder besmettingen en minder gevallen van long covid.

“Het is een enorme worsteling. Ook in andere landen. Al zie je wel dat daar veel eerder is begonnen met boosters voor ouderen. Daar heeft Nederland een steek laten vallen. Maar het is ook een discussie over grondrechten, vrijheid, burgerschap. Wij moeten ons aan die regels houden. Als we ook meer aandacht hebben van long covid, dan doen we misschien ook meer om geen corona te krijgen.”

Geldt dat zowel voor het kabinet als voor de gemiddelde Nederlander? Dat aandacht hebben voor long covid?

“Ja, maar niet omdat ik met een vingertje wil wijzen naar iedereen. Maar omdat ik gepraat heb met die jongeren en kinderen. Die vertelden dat ze zich eenzaam voelen. Hun vrienden gaan leuke dingen doen en zij zitten thuis. Sommige studenten die ik sprak zaten bij een dispuut, hadden een bijbaantje, waren volop aan het sporten, maar wonen nu noodgedwongen bij hun ouders.”

Wat is jouw volgende stap in de Kamer?

“Ik heb bij het begrotingsdebat van volksgezondheid al een amendement ingediend voor meer geld voor lotgenotencontact. Het kabinet zal ik vragen om een reactie op de onderzoeksresultaten van het RIVM. En ik blijf doorgaan met de digitale huiskamerbijeenkomsten. We moeten in actie komen. Ik wil niet volgend jaar dit nog een keer zeggen.”

