Geen verplicht mbo-examen burgerschap, wel strengere eisen

Mbo-scholen bereiden hun studenten niet goed voor op hun latere rol in de samenleving. Daarvoor is het niveau van het burgerschapsonderwijs te laag, meent onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Met name kwetsbare jongeren krijgen daardoor te weinig vaardigheden mee om te zorgen dat ze na hun studie zelfredzaam zijn en mee kunnen doen in de samenleving.

En dus moet het burgerschapsonderwijs op de schop, schrijft de minister maandag in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Mbo-scholen moeten voortaan beter inzichtelijk maken hoe zij hun burgerschapslessen gaan invullen en wat de student daarvan leert. Op die manier kan de onderwijsinspectie beter een oogje in het zeil houden.

Ratjetoe aan lesvormen

Burgerschapsles op het mbo is nu nog erg vrijblijvend. Zo is het geen verplicht examenvak, en ook hebben mbo-scholen veel vrijheid om te bepalen hoe ze de lessen invullen. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om het niveau van het onderwijs te beoordelen. Ook leidt het tot een ratjetoe aan lesvormen: sommige scholen vullen het bijvoorbeeld in met gymlessen of voorlichting over de Schijf van Vijf.

“Dat soort lessen mogen best een rol hebben”, zegt Dijkgraaf, “maar het is niet de kern waarvoor het burgerschapsonderwijs oorspronkelijk is bedoeld. Het moet een rijles zijn voor de samenleving, waarin studenten leren hoe onze maatschappij en democratie functioneert en hoe ze daaraan deelnemen. Dus ook: hoe vraag ik een studiebeurs of huurtoeslag aan? Dat is gezien de achtergrond van studenten nog belangrijker op het mbo dan elders in het onderwijs.”

Geen examen, wel portfolio

Opvallend genoeg waagt Dijkgraaf zich niet aan een verplicht burgerschapsexamen. Dat was wel het advies van een expertgroep die door hemzelf in het leven is geroepen. Dijkgraaf neemt echter genoegen met een ‘voortgangsportfolio’, zonder al te veel bindende voorwaarden. “Een examen wordt algauw een kennistoets met vragen als: hoeveel zetels telt de Tweede Kamer? Terwijl het vooral zou moeten gaan over de vraag hoe je in de samenleving functioneert.”

Het is een gemiste kans, vindt Marcel Mooijman, die deel uitmaakte van de expertgroep. “Het heeft niet zoveel zin om eisen te stellen als je die vervolgens niet toetst. Mbo-bestuurders beloven al jaren beterschap, maar het onderwijsniveau blijft laag. Je hebt een examen echt nodig als stok achter de deur.” Dijkgraaf zegt zo’n toets wel ‘achter de hand te houden’ als ook de nieuwe maatregelen te weinig verbetering brengen.

Ook strengere eisen aan docent

Tot slot wil het kabinet ook het niveau van mbo-docenten opkrikken. Het komt regelmatig voor dat mbo-docenten naast een praktijkvak ook nog enkele uurtjes Nederlands, wiskunde of burgerschap doceren. Vanaf 2024 wil de minister strengere eisen stellen aan docenten die deze basisvaardigheden onderwijzen. Al hakt hij nog geen knopen door hoe dat moet: daarover wil hij eerst in gesprek met het werkveld.

