‘Geef studenten een gratis extra studiejaar wegens corona’

Een beperkt sociaal leven, voornamelijk online onderwijs en weggevallen bijbaantjes: de coronacrisis raakt jongeren hard. De Tweede Kamer wil daarom studenten die met een achterstand kampen in het mbo, hbo en wo de kans geven een jaar extra te studeren, op kosten van de overheid.

Volgens PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen zou een jaar uitstel de druk bij de jongeren wegnemen. “Het is goed dat het kabinet ondernemers te hulp schiet, maar we moeten ook de eenzaamheid bestrijden en de leerachterstanden proberen in te halen”, zei ze donderdag in een debat. “De jongeren hebben het ontzettend zwaar.”

Recentelijk pleitten ook collegevoorzitters Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam en Jan Hol van de Christelijke Hogeschool Ede ervoor studenten een extra studiejaar te gunnen. “Sinds maart vorig jaar is 40 miljard euro uitgegeven aan economische steun”, zegt Hol. “Mijn vrienden in de Verenigde Staten kijken er jaloers naar. Het zou mooi zijn als de overheid nu ook onze studenten tegemoet zou komen.” Volgens de collegevoorzitter zou een extra jaar tussen de 3 en 5 miljard euro kosten voor de hele onderwijssector.

Studiepunten beginnen te dalen

Lang wisten de studenten hun punten wel te halen, maar daar komt nu langzaam verandering in, ziet Hol. “In september bleken studenten het zelfs beter te doen, maar sinds de lockdown van december zien we dat de studiepunten beginnen te dalen.” Het is een probleem over de hele linie, stelt Hol: ook havisten hebben hun gebruikelijke eindniveau niet weten te halen. “Je duwt de prop door. Op het hbo kunnen we ook niet het gangbare niveau bieden. Grote kans dat ook het werkveld ons aan ons jasje trekt en zegt, waarom heeft u als hogeschool geen betere professionals afgeleverd?”

Stan Rooks (19), eerstejaarsstudent toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, zou het terecht vinden als dit studiejaar zou worden gecompenseerd. “Ik betaal hetzelfde, maar de kwaliteit van mijn lessen is echt een stuk minder. Ik heb zes uur les in totaal: tweeënhalf uur op school, en de rest thuis. Het is heel lastig motivatie op te brengen, en het halen van studiepunten lukt zeker niet. Ik heb overwogen maar te stoppen, maar misschien dat ik nu sowieso het eerste jaar ga overdoen.”

Het ministerie van Onderwijs noemt het verzoek reëel en zegt hierover in gesprek te zijn met de studenten. De studentenbonden zijn blij met het nieuws, maar vinden dat het ministerie verder zou moeten kijken dan alleen naar studenten met achterstanden. “Elke student heeft last van de coronacrisis, dus er moet ook voor iedereen steun komen”, zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Slob vreest voor zittenblijvers in primair en middelbaar onderwijs Ook in het primair en middelbaar onderwijs moet er rekening mee worden gehouden dat kinderen een jaar moeten over doen. Dat zei minister Arie Slob van onderwijs vrijdag op NPO Radio 1. “We hebben een tijdlang het idee gehad dat we de achterstanden misschien dit jaar nog wel konden oplossen. Maar ik denk dat het nu niet meer reëel is.” Hoe groot de achterstanden precies zijn, kan het ministerie niet zeggen. Onderwijssocioloog Thijs Bol (UvA) reageert met verbazing op het nieuws. “Uit onderzoeken rond de herfst blijkt al dat sprake was van zeer grote leerachterstanden. Ik verbaas me dat de minister nog zo lang heeft gedacht dat het kon worden ingelopen. Het lijkt alsof de minister steeds achter de feiten aanloopt.” Leerlingen laten zittenblijven vindt hij per definitie geen goed idee. “We weten uit onderzoeken dat het geen effect heeft op de leerprestaties. Het wordt daarom afgeraden dat te doen.” Het zou beter zijn leerlingen extra begeleiding te bieden, stelt Bol, al beseft hij ook dat het lastig te realiseren is met het huidige lerarentekort.

