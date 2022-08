Gediscrimineerde oud-leerling eist vervolging van school. ‘Ik wil laten zien dat je voor jezelf op kunt komen’

Het wordt een moeilijke zaak. Een heel moeilijke, dat beseft Marijn Baggerman heel goed. Maar het gaat ook niet om winnen. “Ik doe dit zodat de jonge Marijn trots kan zijn op wie ik ben geworden.” Samen met Mace de With, een andere oud-leerling, spant hij een artikel 12-procedure om vervolging van zijn oude school alsnog af te dwingen.

Vijf jaar bracht Baggerman door op de gereformeerde Gomarus Scholengemeenschap en hij ondervond het gewraakte homobeleid van de school. “Homoseksualiteit accepteren we niet. Dat was het beleid en iedereen wist dat. Het was voor andere leerlingen een vrijbrief om mij als minder te beschouwen”, blikt hij terug. “En als je dat vijf jaar lang hoort, ga je het zelf bijna geloven.”

Ik vind het vooral sneu

De scholengemeenschap met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel raakte in opspraak, omdat leerlingen gedwongen werden uit de kast te komen. Volgens het OM overtrad het Gomarus de wet en was het een onveilige plek voor lhbti+-leerlingen. Omdat dit inmiddels is verbeterd is vervolging niet op zijn plaats, besloot het OM zes weken geleden. “Een krappe vijf minuten daarna verklaarde het Gomarus op zijn website dat er wat hen betreft geen strafbare feiten waren gepleegd”, herinnert Baggerman zich.

Marijn Baggerman zat vijf jaar op het Gomarus. Homoseksualiteit was onacceptabel, werd de leerlingen duidelijk gemaakt. Beeld jeffrey groeneweg

“Ik vind het vooral sneu dat ze niet inzien hoe erg het is wat ze deden. Maar ook dat ze kennelijk niet hebben geleerd van hun fouten.” Dat is wat Baggerman drijft om de artikel 12-procedure door te zetten. “Ik zou al heel blij zijn met een statement van het bestuur, met excuses en concrete maatregelen die laten zien dat ze herhaling gaan voorkomen. Dat dat niet gebeurt, maakt dat ik zo fel ben en dit niet los kan laten.”

Onbekend terrein

Een procedure om een strafzaak tegen een school af te dwingen is onbekend terrein. Ook Jan-Hein van Dijk, de advocaat die de oud-leerlingen bijstaat, kent geen andere voorbeelden. Dat schrikt hem niet af. “Juist omdat het een school is, met en voorbeeldfunctie, kun je zeggen dat vervolging des te meer op zijn plaats is. Dit raakt aan de integriteit van het hele onderwijs.”

Voor Baggerman is het de poging die telt. “Het is nu of nooit, het dreigt ook te verjaren. Als het niet lukt, is dat ook goed. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik alles, maar dan ook werkelijk alles heb geprobeerd om de school te laten zien: Dit kan niet. Hier ligt de grens.”

Nu jaren later, gaat het goed met hem. Hij is er sterker uitgekomen, denkt hij zelf, al kent hij lotgenoten voor wie dat niet geldt. “Ik heb het geluk gehad om uit die reformatorische bubbel te stappen, maar ik heb daarbij ook geleerd dat je een doel in het leven nodig hebt. Dat is dit. Mijn nieuwe doel is niet om een school te verwoesten, maar om te laten zien dat je voor je rechten op kunt komen. Tegen een school, en desnoods tegen een heel rechtssysteem.”

