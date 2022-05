Gaan oud-studenten straks rente betalen over hun schuld?

Wie onder het leenstelsel heeft gestudeerd, moet binnenkort waarschijnlijk rente gaan betalen over de studieschuld. Studentenorganisaties spreken hun zorg uit over deze nieuwe tegenvaller voor de studieschuldgeneratie.

De lening die studenten sinds 2015 moesten aangaan in plaats van een basisbeurs was altijd al rentedragend. Na het beëindigen van de leenperiode betalen zij een rente die voor vijf jaar wordt vastgesteld aan de hand van de rente op staatsobligaties, maar daar hebben studenten toe nu toe weinig van gemerkt.

De periode van het leenstelsel viel namelijk samen met een tijd van ongehoord lage rente. De laatste keer dat deze vijfjaarrente boven nul stond was direct na de invoering in 2015, en dan was een symbolische 0,01 procent. Wie na 2015 afstudeerde heeft letterlijk nooit te maken gehad met een vijfjaarrente boven de nul.

Dat gaat volgend jaar hoogstwaarschijnlijk veranderen. De laatste maanden wordt er op nieuwe staatsobligaties rente gegeven. Het moet gek lopen wil die trend dit jaar gekeerd worden. En dat betekent dat wie in 2023 een nieuwe vijfjaartermijn ingaat, rente betaalt.

Slechte timing

Hoe hoog dat bedrag wordt is nog niet te zeggen, maar volgens belangenorganisatie Iso gaat het om serieuze bedragen. In een rekenvoorbeeld is een oud-student met een schuld van 50.000 euro bij een niet-denkbeeldige rente van 1,5 procent 750 euro per jaar kwijt aan rente. Dat komt de leenstelselgeneratie rauw op het dak.

Zo’n soort scenario dreigt zich te voltrekken voor oud-student Tony Barshini. “Ik weet dat dingen kunnen veranderen en dat een rente van 0 procent natuurlijk wel erg gunstig is. Maar waarom moeten de niet-populaire oplossingen weer over de rug van de studenten worden genomen?”

Studenten van de afgelopen acht jaar voelen zich vaak het kind van de rekening omdat zowel vóór 2015 als vanaf 2023 een basisbeurs geldt die zij hebben misgelopen. Het kabinet wil hen wel enige compensatie bieden, maar dat is slechts 1 miljard euro voor een miljoen studenten, gemiddeld duizend euro per student.

Volgens Iso heeft het de afgelopen jaren ontbroken aan goede voorlichting over het renterisico. De Dienst Uitvoering Onderwijs zegt ieder jaar aandacht aan te hebben besteed en dat dit jaar ‘met hernieuwde aandacht’ weer te doen. Zeker nu de rente eens níet nul lijkt te worden.

