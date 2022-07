FvD dient initiatieven in voor vijf ‘Renaissancescholen’

Vijf initiatieven voor basisscholen zijn door een stichting van Forum voor Democratie, de Tocquevillestichting, ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als zich tot 15 oktober voldoende belangstellende ouders uit de regio melden, komen er na de zomervakantie van 2024 ‘Renaissancescholen’ in Den Haag, Tilburg, Hoogeveen, Apeldoorn en Almere. Dan moet de Inspectie voor het Onderwijs wel hebben vastgesteld dat het onderwijsplan van de school wettelijk voldoet: staan er bevoegde leraren voor de klas en krijgen leerlingen kennis en respect bijgebracht over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat?

Ondertussen probeert het Noord-Hollandse FvD-Statenlid Ralf Dekker op bijeenkomsten in deze gemeenten het enthousiasme van ouders alvast aan te wakkeren voor private Renaissancescholen. In Almere blijken ouders wel bezorgd dat hun kind een ‘Forum-stempel’ krijgt als het naar de Renaissanceschool gaat, schrijft Almere Vandaag. Het verwijt dat de scholen politiek zouden zijn, werpt Dekker van zich: hij bepleit juist dat de scholen a-politiek zijn omdat klimaat, corona, seksuele diversiteit of gender er niet ‘geproblematiseerd’ worden. De scholen worden ‘ontdaan van modieuze moderniteit’, vertelt hij op de radio bij Ongehoord Nederland. “De school grijpt terug op de klassieke vrijeschool en in het rekenonderwijs willen we weer staartdelingen. Geen mobieltjes mee en zo min mogelijk digitale hulpmiddelen.”

Privéscholen

Op de privéscholen verwacht Dekker in het begin niet meer dan 10 tot 15 leerlingen. Tegen een vergoeding van 200 à 300 euro per maand zouden leerlingen na de zomervakantie terecht kunnen op een Renaissanceschool. De Onderwijsinspectie heeft nog geen melding gekregen dat deze scholen van start gaan “maar daar is niet veel tijd voor nodig”, zegt een woordvoerder. “Binnen vier weken na oprichting komen we langs in het privaat onderwijs, en geven we een bindend advies of de school voldoet en het onderwijs mag voortzetten.”

Uiteindelijk zouden de Renaissancescholen, indien ze groen licht krijgen van de inspectie, zo’n 200 leerlingen moeten trekken. De Tocquevillestichting zegt zich geen zorgen te maken over het lerarentekort. Tijdens de pandemie hebben veel critici van het coronabeleid zich juist bij FvD gemeld: “Leerkrachten en ouders die zich niet meer senang voelden op hun school. Docenten die een autonomere positie willen.”

Helemaal uniek is het niet dat scholen worden gesticht vanuit een politieke partij. Dit was decennia onmogelijk omdat schoolstichting alleen mogelijk was op basis van levensbeschouwing. Tot twee jaar geleden, toen de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen inging en allerlei onderwijsconcepten mogelijk zijn geworden. FvD stemde in de Kamer nog tegen deze wet.

‘Herzuiling’ zou er het gevolg van kunnen zijn, zegt de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman. “Er waren vroeger ook banden tussen katholieke en protestantse scholen en de partijen KVP en CHU. Ook is er rond de onderwijspacificatie in 1917 gesproken over socialistische scholen. Maar samen met de liberalen hebben de socialisten besloten dat openbaar onderwijs het beste aansluit bij hun ideaal van toegankelijk onderwijs voor iedereen.”

Bubbel

Maar nu schooltypen diverser kunnen worden, is het heel belangrijk dat scholen niet in hun eigen bubbels ‘met hun rug naar de samenleving’ komen te staan, zegt Huisman. “Goed burgerschapsonderwijs is daarom essentieel. Ik ben heel benieuwd hoe de Renaissancescholen dat willen gaan doen.”

FvD-partijleider Thierry Baudet hamert erop dat op de basisscholen geen ruimte mag zijn voor ‘woke-indoctrinatie’, of ‘jongetjes van vijf die moeten doen alsof ze een meisje zijn’. ‘Te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek’ zijn volgens Baudet ook taboe. Of zijn vergelijkingen van de Holocaust met het coronabeleid (die door de rechter als onrechtmatig werden beoordeeld) meegewogen zullen worden in de beoordeling van de Renaissancescholen door de Onderwijsinspectie, hangt van de bestuurlijke verwevenheid van de scholen met de partij, zegt Huisman. “Non-discriminatie zal op de scholen bijvoorbeeld gewaarborgd moeten zijn.”

Wat die verstrengeling betreft: FvD en de Tocquevillestichting zetelen nu op hetzelfde adres aan de Amsterdamse Herengracht. Dekker is zich ervan bewust dat de aanpak van burgerschapsonderwijs bij de beoordeling door de inspectie de achilleshiel van de Renaissancescholen kan zijn. Daarover zegt hij: “We willen aan de wettelijke eisen voldoen, maar zullen de randen van het stramien opzoeken.”

Lees ook:

Edith Hooge van de Onderwijsraad over artikel 23: Treed vaker juridisch op tegen scholen

Er is niets mis met het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs, vindt de Onderwijsraad. Wel moet duidelijker worden welke burgerschapsvaardigheden scholen leerlingen moeten aanleren en voorleven.

Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip

De helft van de tweedeklassers staat onverschillig tegenover de democratie. De kenniskloof tussen vwo’ers en vmbo’ers is verontrustend, vinden UvA-onderzoekers.