Extra vakantie moet werkdruk op de universiteit verlagen

“Het verzoek voor een extra vakantieweek kwam vanuit de medezeggenschap”, vertelt woordvoerder Annelies van Dijk. “Veel studenten hebben aangegeven het blok van januari tot de zomer erg lang te vinden. Er zijn in die periode weinig rustmomenten.” De universiteit zoekt momenteel uit of de week kan worden ingevoerd, “maar het ziet er naar uit dat het gaat lukken”, zegt van Dijk.

Welzijn

De Amsterdamse universiteit is niet de enige onderwijsinstelling die zich zorgen maakt over het mentale welzijn van haar studenten. De afgelopen jaren wordt vaak over het onderwerp gesproken. Vorig jaar publiceerde de Hogeschool Windesheim een onderzoek naar de prestatiedruk en de psychische gezondheid van studenten, afgenomen onder ruim 3000 studenten. Ongeveer zeventig procent van die studenten bleek vaak tot zeer vaak prestatiedruk te ervaren. Bijna veertig procent gaf aan te kampen met psychologische klachten. Sindsdien wordt op veel onderwijsinstellingen gesproken over welke hulp ze studenten kunnen bieden.

De Universiteit Utrecht introduceerde dit jaar bijvoorbeeld de zogenoemde ‘Wellbeing Week’, vergelijkbaar met de ‘Health Week’ die ook de UvA twee keer organiseerde. Een week lang konden studenten terecht bij inloopspreekuren van de studentenpsycholoog. Daarnaast werden er allerlei workshops georganiseerd. Van yoga en mindfullness tot timemanagement en omgaan met stress.

Na het tentamen naar de huilkamer

Ook de Radboud Universiteit, waar studenten al jaren een week vrij krijgen in mei, houdt zich bezig met het onderwerp. Studenten werd gevraagd waar ze behoefte aan hadden tijdens de tentamenperiodes. De suggesties die via sociale media binnenkwamen leidden tot de opening van de eerste ‘huilkamer’ van Nederland. In een afgesloten kamer, waar zielige muziek en zakdoekjes volop aanwezig waren, konden studenten de afgelopen weken na een lastig tentamen even uithuilen.

De huilkamer viel niet bij iedereen in goede aarde. Hoewel de kamer volgens woordvoerder Martijn Gerritsen bedoeld was als een ludieke actie die studenten moest wijzen op de hulpbronnen die de universiteit beschikbaar stelt, zoals psychologische ondersteuning, vonden sommige studenten en alumni dat de universiteit de problemen van studenten er juist mee bagatelliseerde. “Zo ga je niet om met mentale klachten. Zo lacherig, zo flauw. Ik voel me met terugwerkende kracht niet serieus genomen door de universiteit”, zei oud-student filosofie Mae Boevink (25) bijvoorbeeld tegen De Gelderlander.

Vakantie is schoolvoorbeeld van symptoombestrijding

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) die samen met andere studentenorganisaties de afgelopen jaren ook aandacht vroeg voor de hoge werkdruk onder studenten is blij dat steeds meer onderwijsinstellingen zich met het onderwerp bezig houden. “Het is natuurlijk heel erg fijn voor de studenten van de UvA als er een extra week vakantie komt”, zegt vicevoorzitter Monty Aal. “De periode tussen kerst en de zomervakantie is inderdaad erg lang.”

Toch zijn ze ook kritisch. “Zo’n extra vakantie is een schoolvoorbeeld van symptoombestrijding”, zegt Aal. Volgens de vakbond wordt de werkdruk onder studenten voor een groot deel veroorzaakt door de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Daarnaast levert het bindend studieadvies een negatieve bijdrage aan de studiedruk, zegt Aal. Studenten moeten een minimaal aantal punten behalen om op hun opleiding te mogen blijven en dat zorgt voor extra stress denkt de vakbond. Aal: “Zolang de oorzaken van de werkdruk niet structureel worden aangepakt zijn al dit soort initiatieven van de onderwijsinstellingen vooral een doekje voor het bloeden.”

Het ministerie van onderwijs maakte afgelopen juni bekend een grootschalig onderzoek te gaan doen naar de psychische problemen onder studenten en de oorzaken daarvan.

Ook de UvA onderzoekt welke maatregelen de universiteit nog meer kan nemen om de werkdruk zowel voor studenten als voor docenten te verlagen. Er is een speciale taskforce aangesteld die de komende tijd enkele plannen zal lanceren.

Lees ook:

Angst, depressie en zelfmoordgedachten: studenten gaan er aan prestatiedruk onderdoor

De helft van de studenten kampt met angst en depressie, een op de vijf zou actief nadenken over suïcide. De uitkomsten van het eerste grote onderzoek naar hun psychische gezondheid stemmen tot bezorgdheid.

Studenten massaal opgebrand? Dat valt reuze mee

Plak studenten niet zo makkelijk het label burn-out of depressie op, zegt Jeanette van Rees van het Nederlands Instituut van Psychologen. Onzekerheid hoort bij hun leeftijd, het is geen psychisch probleem.