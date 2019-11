Extra miljoenen: geen vrede, wel een bestand met boze leraren

Een definitief vredesakkoord is het nog niet, wel een voorlopig en verrassend bestand. Het kabinet trekt 460 miljoen extra uit voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leraren moeten dat al op korte termijn gaan merken doordat hun werkdruk omlaag gaat, er minder vacatures zijn en klassen minder vaak naar huis gestuurd hoeven worden.

Minister Arie Slob van onderwijs heeft vrijdagavond met de vakbonden en de werkgevers in het basis- en voortgezet onderwijs een akkoord gesloten, vrij onverwacht. Het akkoord geldt voor de komende twee jaar, en komt op de valreep van de aangekondigde, waarschijnlijk massale staking in het onderwijs.

Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs wilden woensdag het werk neerleggen en naar de Dam in Amsterdam gaan om actie te voeren tegen de personeelstekorten. De vakbonden vragen al maanden om extra geld. Volgens de bonden is het tekort aan leraren en schoolleiders zo groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.

De bonden hadden om structureel 423 miljoen euro gevraagd, hun roep is gehoord. Maar het grootste deel van de 460 miljoen is eenmalig geld. Slechts 16,5 miljoen is structureel. Schoolbesturen kunnen het niet gebruiken om de salarissen te verhogen, daarvoor is geld nodig dat elk jaar opnieuw beschikbaar is. Alleen voor de leraren in het voortgezet speciaal onderwijs komt nu al loonsverbetering.

Over de besteding kunnen de scholen zelf beslissen. Bij de basisscholen gaat dat via de cao-onderhandelingen, die onlangs nog compleet vastliepen. Bij de middelbare scholen gaan besturen en leraren in overleg beslissen hoe de injectie het beste besteed kan worden. “Ze kunnen het uitgeven aan ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van starters en zij-instromers”, zegt minister Slob. “Het is heel belangrijk dat er weer lesgegeven kan worden.”

Met het extra geld voorkomt het kabinet dat opnieuw stakingen het nieuws bepalen, na weken waarop ook het Malieveld in Den Haag al volstond met boze boeren en verontruste bouwers.

Ook is het onderwijsbestand een gebaar naar de linkse oppositie. De PvdA eist al maanden dat er meer geld komt voor de lerarensalarissen, en dreigde komende week tegen de onderwijsbegroting te stemmen. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher reageerde voorzichtig: “Waardering voor het extra geld, maar het lijkt te weinig om te zorgen dat scholen niet dichtgaan en dat alle kinderen les krijgen van bevoegde leraren.” Regeringspartij D66 geeft ‘complimenten aan een aantal oppositiepartijen’, die de druk opvoerden. De staking is nu van de baan, wat betreft de vakbonden en onderwijsorganisaties die het convenant hebben getekend.

Op de lange termijn blijft CNV zich hard maken voor meer structurele middelen voor het onderwijs, zegt Manon van Essen. Mogelijk krijgen zij wel een eenmalige bonus. “Leraren moeten dit wel in hun portemonnee voelen”, zegt Van Essen.

Vereniging van schoolleiders AVS, die mee zou doen met de staking, is ‘ongelofelijk blij’ met de afspraken, zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos. “We hadden ingezet op structureel geld, en dit is incidenteel. Maar met dit geld kunnen we echt wel wat doen voor onderwijspersoneel, ook voor schoolleiders. Voor het eerst wordt in dit convenant ook over het aanpakken van personeelstekorten gesproken. Dat is winst.”

De PO-Raad, de koepel van basisscholen, spreekt van ‘een mooi gebaar’ van het kabinet, maar waarschuwt dat het ‘de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost’. Hoe PO in Actie zich opstelt, is nog niet bekend. Die actiegroep van basisschoolleraren was in het verleden vaak kritischer dan de vakbonden.

Lees ook:

Het lerarentekort was niet het enige probleem van de 16e Montessorischool

De 16e Montessorischool Gaasperdam in Amsterdam sluit de deuren. Vanwege het tekort aan leraren, zegt het bestuur. Maar is het echt zo simpel?

Onderwijsstaking: is vier miljard euro erbij een reële eis, of is het onderwijs een rupsje-nooit-genoeg?

Van basisschool tot universiteit, alle lagen van het onderwijs deden in maart mee aan een landelijke staking. Het personeel wil vier miljard extra voor een hoger salaris en lagere werkdruk. Hoe reëel is die eis?