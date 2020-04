Er zijn nog ruim 5000 kinderen onvindbaar

Op ruim een vijfde van de basis- en middelbare scholen zijn er leerlingen door de coronacrisis buiten beeld geraakt. In die groep zijn dat er gemiddeld vier per school. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna tachtig procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld, maar ruim vijfduizend leerlingen zijn nog ‘onvindbaar’.

In veel gevallen gaat het om meerdere kinderen uit één gezin, blijkt uit de peiling. Soms zijn dat vluchtelingengezinnen die ook in ‘normale’ tijden weleens verdwijnen. “Scholen hebben vaak veel gedaan om het contact tot stand te brengen, van bellen tot langsgaan en het bezorgen van brieven in meerdere talen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Als dat allemaal niet werkt, wordt de hulp van de gemeente of leerplicht ingeschakeld. Niet zozeer om te beboeten, maar om contact proberen te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen.”

De meeste scholen (ruim 80 procent) hebben een goede samenwerking met lokale autoriteiten, zoals de gemeente, om opvang te regelen. Datzelfde geldt voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Slechts een klein deel van de ouders maakt gebruik van de optie tot opvang. Gemiddeld zitten er op een school een kleine driehonderd leerlingen, van wie er nu gemiddeld zeventien op school zijn. Dat zijn vooral leerlingen met ouders in vitale beroepen (11), leerlingen in kwetsbare posities (4) of leerlingen die om een andere reden op school zijn (2).

Kwetsbare leerlingen

Maar tegenover het kleine aantal kwetsbare leerlingen die op school worden opgevangen, zitten er per school gemiddeld nog veertien kwetsbare leerlingen thuis. En van vier van die veertien is dat zelfs niet zeker, want dat is het gemiddelde aantal dat buiten beeld is.

Volgens een eerdere schatting van de PO-Raad, de belangenbehartiger van basisschoolbesturen, lukte het bij ruim zevenduizend basisschoolleerlingen niet om contact te krijgen met het kind of de ouders. Dat dat aantal hoger ligt, kan volgens de AVS komen doordat er sindsdien al meer kinderen weer op de radar staan.

De AVS roept scholen op om er alles aan te (blijven) doen om deze ‘verloren’ kinderen in het vizier te krijgen, ook al ligt die verantwoordelijkheid officieel bij de gemeenten. Van Haren: “Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanpakken van problematiek bij kinderen. Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten in gezinnen waar het normaal gesproken al lastig is, en waar de spanning nu nog verder oploopt.”

In de afgelopen twee weken deden alle schoolleiders gemiddeld één keer een melding bij Veilig Thuis. Om melding voor scholen nog makkelijker te maken, lanceert de Beweging tegen Kindermishandeling donderdag samen met de AVS een nieuwe app, ‘meldcode kindermishandeling’. Zo hopen ze sneller grip te krijgen op schrijnende gevallen die nu van de radar zijn geraakt.

