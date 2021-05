Er zat wel erg veel Lodewijk XIV in het kunst-examen VWO. ‘Ik had een leuker examen verwacht’

Examen: vwo kunst (algemeen), maandag 31 mei

School: Gymnasium Novum, Voorburg

Nina Matser Beeld x

Kunstdocent Nina Matser: ‘Bijna alle kunstdisciplines zaten erin’

Vooraf had kunstdocent Nina Matser met de klas zitten filosoferen: wat zou het overkoepelende thema van het examen kunst zijn dit jaar? “Het examen bestaat uit vier stijlperioden, ditmaal hofcultuur (renaissance en barok), romantiek, realisme en de moderne tijd en massacultuur. Meestal is er een centraal thema dat al die perioden overstijgt, een paar jaar geleden bijvoorbeeld ‘de vrouw’. Wij gokten nu op diversiteit, gezien de #Metoo-discussie van de afgelopen jaren en de recentere Black Lives Matter-protesten.”

Mis.

“Helaas. Al vind ik ‘Tijd’ ook een heel mooi, abstract thema. Ik denk wel dat het volwassenen meer aanspreekt dan leerlingen.” Matser is best te spreken over het examen. “Bijna alle kunstdisciplines zaten erin en er werden mooie verbindingen gelegd. Persoonlijk hou ik ook erg van de vroegmoderne tijd, het realisme en het impressionisme. Dat komt niet zo vaak aan bod, maar nu zaten er vragen in over de schilderkunst van Courbet en Manet. Daar geniet ik als docent echt van.”

De meeste van haar leerlingen hebben meer met hedendaagse kunst. “Dat zat er gelukkig ook wel in, met een vraag over de films Metropolis en Blade Runner, en vragen over Vivienne Westwood en duurzaamheid. Maar ik kan me voorstellen dat ze de aanwezigheid van Lodewijk XIV in het examen wel wat dominant vonden, omdat hij een paar keer terugkwam.”

Matser is benieuwd hoe haar klas het ervan af heeft gebracht. “Het is echt een leuk, betrokken cluppie. Dat was, zeker in dit coronajaar, een enorm cadeau. Ze hebben hard gewerkt om de gaten die vielen door het online onderwijs op te vullen. Ik hoop vooral dat ze de concentratie hebben kunnen opbrengen om dit laatste examen tot een goed einde te brengen.”

Isaura

Isaura (18): ‘Ik had een leuker examen verwacht’

Vijf minuten voor de eindtijd van het examen begon Isaura (18) aan de laatste vraag van het examen kunst. “Precies bij de mededeling ‘pennen neer’ was ik klaar. Het was echt een lang examen.”

Voor het vak kunst bogen de leerlingen zich over vier stijlperioden, maar de vragen gingen vooral over hofcultuur, zegt Isaura. “Wat mij betreft de saaiste periode. Het ging veel over de invloed van Lodewijk XIV op ballet. Pas aan het eind werd het leuk, met vragen over Vivienne Westwood. Het ging best goed hoor, maar ik had een leuker examen verwacht.”

Het examen kunst was de afsluiter van een lastig jaar, zegt Isaura. “Ik vond het moeilijk om gefocust te blijven. Ik ben vier keer in quarantaine geweest omdat iemand in mijn omgeving corona had. Ik ben zelf niet ziek geweest, maar ik moest dan wel telkens online les volgen terwijl mijn klasgenoten wel op school waren. Het is moeilijk om dan alles mee te krijgen.”

Toch waren er ook hoogtepunten. “De school probeerde er wel iets van te maken binnen de beperkingen. Zo mochten we met de feestcommissie een spookhuis van het schoolgebouw maken met Halloween. En de dag voor de vervroegde kerstvakantie vroegen we alle leerlingen om in galakledij naar de lessen te komen.”

Isaura is vrij zeker dat ze slaagt. Tijdens de diploma-uitreiking volgende maand worden de kunstwerken geëxposeerd die de leerlingen als schoolexamen maakten. “Mijn werk heet ‘Verlangen naar Suriname’. Mijn vader is er geboren en de ouders van mijn moeder ook, dus ik ben honderd procent Surinaams, maar ik ben er helaas nog nooit geweest. Daarom probeer ik meer contact te zoeken met die kant van mij. Ik heb in vijf puzzelstukken verbeeld hoe ik Suriname zie en wat het voor mij betekent.” Ze heeft twee doelen voor volgend studiejaar: interdisciplinaire sociale wetenschappen studeren in Amsterdam en eindelijk naar Suriname.

Lees meer verhalen, interviews en nieuws over de eindexamens in dit dossier.