Elke onmogelijke leerling verdient een volleerd professional als leraar

Hij komt elke dag te laat. Is niet vooruit te branden. Toen hij bij Engels er wéér werd uitgezet, maar de coördinator die verwijderingen registreert niet op zijn plek zat, ging hij terug naar zijn klas. Daar was het zelfs tot duw- en trekwerk gekomen met de leraar die hem de deur had gewezen. Dit was niet de eerste keer en vermoedelijk ook niet de laatste.

Dit zijn intensieve momenten voor zijn mentor. Die staat tussen collega’s, leerling en ouders in. Er zijn emoties in het spel. Vind dan maar eens de balans, wat is het goede?

Ik weet uit ervaring, om de zoveel jaar komt er zo’n onmogelijke leerling langs. Eentje waar je elke dag mee bezig bent en ‘s nachts in bed nog over door blijft malen. Maar hier ging het niet om een leerling van mijn school, maar van één van mijn studenten. Hij bracht zijn casus in tijdens de intervisie. Sinds begin dit schooljaar werk ik twee dagen in de week als lerarenopleider.

Nu leek mijn student zijn mannetje te staan, maar toch

Toen ik zelf nog studeerde had ik, net als deze student, al een betaalde baan naast mijn studie. Dat was destijds redelijk uitzonderlijk. Nu geldt het voor meer dan de helft van mijn studenten. In de tekortvakken zoals de bèta’s en economie, lijkt het praktisch de standaard geworden. Een klein baantje is niet zo erg, maar een grote baan of veel verantwoordelijkheden zoals een mentoraat komt veel voor.

Nu leek mijn student zijn mannetje te staan in deze situatie, maar toch dacht ik onwillekeurig: goh, jouw dilemma’s lijken precies op de problemen waar ik voor sta. Alleen is er één groot verschil: ik krijg maandelijks 2000 euro bruto meer gestort en draag tien jaar aan onderwijservaring met me mee.

De leercurve van studenten met een baan is steil, je moet wel als je voor de leeuwen wordt gegooid. Maar een goede leraar word je niet alleen door praktijkervaring. Het is niet voor niets een academische opleiding.

Leertheorieën moet je kennen voor je ze kunt toepassen, de filosofie achter onderwijs is van belang om te begrijpen wat je doet. Samen de tijd stilzetten voor intervisie is noodzakelijk om te reflecteren op je handelen. Op de doordenderende trein van de school is hier zelden tijd voor.

Elke onmogelijke leerling verdient een volleerd professional

Een van mijn studentes meldde zich al twee keer af. Waarom? Omdat ze les moest geven. Zelf zag ik de opleiding soms als hinderlijke onderbreking van mijn baan. Ik was lessen aan het voorbereiden in plaats van mijn colleges.

Ik heb veel geleerd in die eerste baan, maar nu ik tien jaar later terugkijk, had de school die niet aan mij moeten aanbieden. Elke aspirant-leraar verdient immers een volledige opleiding. En elke onmogelijke leerling verdient een volleerd professional die ’s nachts van hem wakker ligt.