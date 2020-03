Eindtoets groep 8 geschrapt. ‘Dit heeft ook een negatieve kant’

Veel achtstegroepers zullen vandaag een gat in de lucht springen. Er komt dit schooljaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8, besloot minister Arie Slob van basis- en voortgezet onderwijs na overleg met de onderwijssector. Volgens Slob hebben leraren het nu druk genoeg met de opvang van kinderen en het organiseren van afstandsonderwijs voor kinderen die thuiszitten.

“We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel”, schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuiszitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen.”

Het advies dat de leerlingen eerder dit schooljaar hebben gekregen, bepaalt nu naar welk niveau ze straks gaan. Op de middelbare school wordt vervolgens extra goed gekeken of de kinderen op de juiste plek zitten. De minister vraagt scholen om hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.

Onderwijsclubs zijn blij met het besluit. “Dit geeft duidelijkheid”, reageert een woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “Op deze manier weten we waar we aan toe zijn, en kan het overleg met het voortgezet onderwijs worden opgepakt om de overgang goed in te richten.”

De PO-Raad, de belangenorganisatie van basisschoolbesturen, staat naar eigen zeggen ‘volledig achter dit verstandige besluit’, maar heeft wel een paar kanttekeningen. De organisatie schrijft dat het straks mogelijk extra inzet vereist van scholen, juist voor leerlingen voor wie de overgang een kwetsbaar moment kan zijn.

Heroverweging

“Het heeft ook een negatieve kant”, zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Het advies van de docent is sinds 2015 leidend, maar de eindtoets is een instrument om zo objectief mogelijk en zonder vooroordelen de kennis te meten die een leerling op de basisschool heeft opgedaan. Als kinderen op de eindtoets hoger scoren dan hun schooladvies, moet het advies opnieuw worden bekeken. In een derde van de gevallen leidt zo’n heroverweging tot een hoger advies.

“De eindtoets geeft in sommige gevallen de kans aan kinderen om een advies naar boven te kunnen bijstellen”, zegt Van Hoepen. “Vorig jaar waren er 16.000 bijstellingen op basis van het toetsadvies. Die second opinion valt nu weg. Dat levert voor ouders vragen op. Sommigen hadden er misschien hun hoop op gevestigd. In het kader van de kansengelijkheid gaan we daarom extra aandacht besteden aan een goede overgang voor leerlingen naar de middelbare school. Daar wordt straks extra goed gekeken of een leerling op het goede niveau zit.”

De overgang van achtstegroepers naar de middelbare school is sowieso een zorg voor de PO-Raad, zegt Van Hoepen, nu onduidelijk is of leerlingen voor de zomervakantie nog wel terug naar school kunnen. “We gaan nadenken over eventuele samenwerking met middelbare scholen, onderwijs op afstand en wat voor aanbod we moeten creëren. Er is veel onzekerheid. Maar ik zie een waanzinnige aandacht en betrokkenheid bij scholen om dit op een goede manier op te lossen. Daar gaan we de komende tijd mee verder.”

Lees ook:

De kinderen de hele dag thuis, hoe doe je dat?

Nu de kinderen opeens de hele dag thuis zijn, staan ouders voor allerlei dilemma’s. De vier kinderen van Simone en Wilco Willemse uit Nijmegen krijgen thuis les. Opvang of een oppas heeft het gezin nog niet nodig.