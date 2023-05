Eindexamen op een zeer zwakke school: 116 uur lesuitval en veel stress

‘Wat een geluksvogel ben jij’, opent de website van de Lelystadse scholengemeenschap Porteum. ‘Fantastisch onderwijs met geweldige mogelijkheden. Gewoon in je eigen stad.’ Maar de eindexamenkandidaten van Porteum zijn juist pechvogels, vinden ouders die Trouw sprak. Ze maakten niet alleen coronalockdowns mee en een groeiend lerarentekort, maar ook de fusie van de drie scholengemeenschappen SGL, Arcus en Rietlanden. Afgelopen juni, niet lang nadat de enige middelbare school van Lelystad met zo’n vierduizend leerlingen naar een fonkelnieuw, prestigieus ‘campusterrein’ getrokken was, kreeg die ook nog een zeldzaam harde beoordeling van de onderwijsinspectie: zeer zwak.

Eindexamenkandidaten van Porteum staan er nu vaak slecht voor, melden hun ouders. Niet alleen vanwege hun cijfers, maar ook door de gebrekkige algemene vorming. Studiereizen had deze lichting bijvoorbeeld niet. “Een leraar zei dat het hem zou verbazen als er één leerling is die het examen in zijn vak haalt, een kernvak”, vertelt moeder Yvonne, die niet met haar echte naam in de krant wil, om de kansen van haar kind niet te schaden. “Mijn dochter begrijpt die opmerking wel: zij ziet hoe ongemotiveerd de leerlingen zijn.”

Amper een leerkracht gezien

Yvonne turfde het afgelopen examenjaar de uitgevallen lestijd. “Het komt voor dat leerlingen examen gaan doen voor een vak waarbij ze amper een leerkracht hebben gezien. Het viel met 116 uur voor onze dochter nog mee.” De onderwijsinspectie rapporteerde dat het vorig jaar nog erger was: toen viel 30 procent van de lestijd uit.

Toen hadden de kandidaten veel schoolonderzoeken nog niet afgerond voor ze aan hun centraal eindexamen begonnen. Vakken zorg & welzijn, Frans en geschiedenis konden maandenlang niet gegeven worden. Ongeveer 90 procent van de leerlingen op Porteum slaagde. Dat was zeker op vmbo-niveau veel minder dan het landelijk gemiddelde (98 procent). Gelet op de coronaversoepelingen had het cijfer nog veel slechter kunnen zijn.

Porteum beloofde beterschap, en ontving de inspectie dit schooljaar maar liefst zes keer. De school moest zicht krijgen op de achterstanden die de leerlingen opliepen en meldt nu aan ouders de ‘afronding van het eindexamen op orde’ te hebben. De school wilde de krant vanwege de drukte van de examenperiode niet te woord staan.

Het ergste vinden ouders dat de schoolonderzoeken dit jaar niet in drie periodes, maar in twee worden gehouden. Zo’n ingreep is toegestaan, maar niet goed voor het examen. “Dan heb je minder kans om een slecht cijfer weer op te halen”, zegt Elly, een moeder die eveneens anoniem wil blijven. “Dat geeft stress.”

Oude examens

“Niemand durft iets te zeggen, omdat we ook wel weten dat er aan gewerkt wordt”, zegt Yvonne. Er is een nieuwe directie, en in lokale media pleiten docenten ervoor de school wat positiever te benaderen. Maar de teleurstellingen stapelden zich dit jaar op. “Er werd een examentraining aangeboden. Wat goed, dachten we. Maar het bleek alleen een moment te zijn om wat oude examens te maken, die verder niet werden nagekeken omdat er geen personeel was. Wat heb je er dan aan?”

Yvonne kreeg van school het advies commerciële examentraining in te kopen om de leerachterstand van haar dochter in te halen. “Dat was de 330 euro per vak waard. Het gaf haar eindelijk een positief gevoel over haar leerstof. Maar als ouder vind ik het schokkend. Want alleen ouders met een dikke portemonnee kunnen dat opbrengen. Ze werkt momenteel keihard om maar van deze school weg te kunnen.”

Geen concurrentie

Of beterschap echt getoond is, moet deze zomer blijken als de inspectie opnieuw over de school rapporteert. Leerlingen lopen intussen niet weg. Keuze hebben ze in Lelystad namelijk niet: Porteum heeft geen concurrentie omdat het ontstaan is uit de fusie van de enige drie middelbare scholen van de stad. Al voor de oprichting van het 64 miljoen euro kostende campusterrein twijfelden critici eraan of slechts één school op een stad van 80.000 inwoners wel verstandig was. De roep om een ‘tweede keuze’ zwelt nu weer aan in de gemeente.

Elly laat het daar niet bij zitten: “Of ze nu slaagt of niet, mijn dochter is hier volgend jaar weg. Dan maar naar Harderwijk.”

De namen van de ouders zijn bij de hoofdredactie bekend.

