Eindexamen gaat door, scholieren teleurgesteld

Ondanks druk van leerlingen, leraren en schoolleiders om van het centraal schriftelijk examen af te zien vanwege oplopende leerachterstanden, handhaaft demissionair minister Arie Slob van onderwijs het examen. Wel mogen leerlingen een extra onvoldoende staan op dit diploma, behalve voor Nederlands, Engels of wiskunde. Ook maakt Slob 37 miljoen vrij voor extra begeleiding van de eindexamenkandidaten.

Eerder werd al bekend dat er meer flexibiliteit komt in de beoordeling van de examens, de periodes waarin de examens worden afgenomen en dat er een extra herkansing mogelijk is.

Onderwijsbond AOb, waarvan de achterban verdeeld is over het laten doorgaan van het eindexamen, zegt nu dat docenten de kans lopen dat ze komende zomer tot in de vakantieperiode moeten doorwerken, omdat de examens voor middelbare scholieren over drie tijdvakken worden gespreid. Als het inderdaad zover komt, moeten de leraren daarvoor ruimhartig worden gecompenseerd, stelt de bond. Vooral docenten in regio noord moeten er rekening mee houden dat het nakijken doorloopt tot in de zomervakantie, omdat die daar dit jaar als eerste begint.

Laks teleurgesteld

Scholierenorganisatie Laks is teleurgesteld. Scholieren hoopten op meer aanpassingen aan het centraal eindexamen, zoals voorbereiding op alleen de kernvakken. “Als je nagaat hoe slecht de voorbereiding op het examen is geweest en onder hoeveel druk de leerlingen staan, krijgen we volgend jaar veel gezakten en overvolle klassen”, zegt voorzitter Nienke Luijckx.

Dat is juist wat voorkomen moet worden, zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). “Door de aangepaste werkwijze bij de examinering, zullen kandidaten slagen en is er geen belemmering voor andere leerlingen om door te stromen.”

Het is de vraag of de zachtere eisen die dit jaar aan het eindexamen gesteld worden juist wel of niet gaan leiden tot een ‘coronadiploma’. Van Haren vindt dat dit onterecht wordt gesteld: “We waarborgen met een centraal eindexamen juist de waarde van het diploma, waarmee leerlingen straks zonder problemen in binnen- en buitenland kunnen aankloppen bij het vervolgonderwijs.”

‘Nog niet op hetzelfde kennisniveau’

Op het Adelbert College in Wassenaar vreest schoolleider Marijn Wagenaar-Olden het tegenovergestelde: “Een extra herkansing, het wegstrepen van een cijfer: wat is nu precies de waarde van een diploma?” Door de twee lockdowns hebben eindexamenkandidaten nu nog niet het kennisniveau van vorig jaar. Er zal heel hard gewerkt moeten worden om die ‘vertraging’ in te lopen. Liever had Wagenaar de komende maanden gebruikt voor de lesstof in plaats van het trainen voor het eindexamen. “We moeten de belangrijke laatste stof er nu doorheen jassen.”

Het voelt voor Wagenaar een beetje als een motie van wantrouwen richting de scholen, alsof die leerlingen op basis van alleen schoolonderzoeken te snel zouden laten slagen. “Vorig jaar was er geen centraal examen en toen zijn er meer leerlingen geslaagd dan normaal. Daar zijn toen Kamervragen over gesteld.” Ook de hbo’s en universiteiten kregen toen zo’n 10 procent meer aanmeldingen van nieuwe studenten. Zij laten nu weten, samen met de mbo-raad, blij te zijn met het handhaven van de eindexamens onder soepeler voorwaarden en het budget om leerlingen extra te begeleiden.

Of het naderende eindexamen scholieren extra stress oplevert, is volgens Rob Schuurmans, rector van het Frits Philips Lyceum-mavo in Eindhoven, heel wisselend. “Veel leerlingen werken op die leeftijd al heel zelfstandig. Wij hebben ze hier hele dagen op school vanwege de voorbereiding op het examen, maar soms zou je eigenlijk liever de brugklassers die hier net aan het wennen waren naar school willen laten komen. Die mogelijkheid hebben we niet, omdat aan het eindexamen zoveel belang wordt gehecht. Het is een gemiste kans dat we nu niet dieper over het eindexamen hebben nagedacht. Onderwijs is de laatste schooljaren te veel gericht op het voorbereiden op het eindexamen.​Terwijl een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs een veel bredere aanpak vraagt.”

De stress heeft er vooral mee te maken dat leerlingen iedere keer weer in onzekerheid verkeren over waar ze aan toe zijn, zegt Schuurmans: “Daarom, nu het besluit gevallen is, moeten we er over ophouden en het gaan uitvoeren.”

