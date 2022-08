Eindelijk kunnen ook mbo’ers ‘volop in het studentenleven duiken’

“Zijn er hier nog mbo’ers!?” roept student Goshi Vlaanderen door het park, een groot waterpistool in de hand. Ze staat hier om haar studentenvereniging Referendum Sanctis Hollandicus Vereniging (RSHV) aan te prijzen. Het is immers de traditionele verenigingsmarkt tijdens de UIT, de introductieweek voor nieuwe studenten in Utrecht.

Minder traditioneel is dat RSHV een vereniging is voor mbo-studenten. De UIT was altijd, net als alle andere introductieweken, alleen voor studenten in het hbo en wo. In dat bastion probeert Utrecht nu een deuk te slaan.

‘Was dit er maar eerder’

Didi Faasen is op de RSHV-stand afgekomen. Ironisch genoeg komt ze niet voor lidmaatschap in aanmerking, ze heeft net haar mbo afgerond en doet nu mee aan de UIT als aankomend hbo-student fysiotherapie. “Had dit drie jaar geleden maar bestaan”, zegt ze. “Ik was meteen lid geworden.”

En dat is precies het gat waar RSHV in springt. Met een stormbaan, waarbij de verenigingsleden de deelnemers beschieten met waterpistolen, zijn ze een van de hits van de verenigingsmarkt. Die aanloop vertaalt zich nog niet in nieuwe leden. Tussen de 3700 deelnemers aan de UIT is het zoeken naar de 26 mbo’ers die zich hebben aangemeld.

Yes, yes, yes!

Verbazend is dat niet, vindt Jelmer Beckers, voorzitter van de belangenvereniging van mbo-studenten JOBmbo. Het initiatief heeft veel meer bekendheid nodig. “Iedereen in 5 vwo kent al de UIT. Daar hoor je op het vmbo echt niet over.” Toch stond hij vanmorgen glunderend op, vertelt hij, op bezoek bij de RSHV-stand. “Ik dacht echt yes, yes, yes! We planten een zaadje. Nu moeten we het breder trekken.”

Wethouder Dennis de Vries (l) en Jelmers Beckers van JOBmbo, de belangenvereniging van mbo’ers. Beeld Werry Crone

Wethouder Dennis de Vries van Utrecht is ook op de stand afgekomen, als een van de weinige wethouders voor mbo in Nederland. “Fijn om de eerste te zijn”, zegt hij, maar vooral fijn dat meer studentengemeenten de emancipatie van mbo’ers willen faciliteren. Utrecht, dat bij dit ‘experiment’ nog een slag om de arm hield over een vervolg, weet het nu in ieder geval zeker: “Dit was een succes”, zegt de wethouder met een blik op de stand. “Volgend jaar weer.”

‘Gewoon lekker opvallen’

Bij RSHV gaat het overigens meer om de toon dan om de aantallen, zegt Vlaanderens verenigingsgenoot Justin van Schenkhof. “Mbo’ers staan er altijd een beetje buiten. Nu hopen we gewoon lekker op te vallen.” De vereniging heeft nu veertig leden. Als daar een paar bijkomen is dat leuk, maar de echte winst is dat mbo’ers ervaren dat ze student zijn als alle anderen.

Dat mag inderdaad wel eens, vindt ook Didi Faassen. “Ik heette de afgelopen jaren student, maar zo voelde het niet”, blikt ze terug. “Geen verenigingen, geen feestjes. Dat is allemaal voor het hbo.” Dat studentenleven wil ze nu volop induiken.

De introductieweek is helemaal terug Introductieweken zijn het grootst in de universiteitssteden, maar ook plaatsen die alleen een hogeschool hebben organiseren ze, zoals Zwolle of Den Bosch. Het is voor nieuwe studenten een uitgelezen kans om hun stad te leren kennen en een sociaal netwerk op te bouwen aan het begin van een nieuwe levensfase. Tijdens de coronapandemie gingen ze wel door, maar in sterk afgeslankte vorm. Een volwaardige introductie heeft Nelleke Bekkers, begonnen in 2020, wel gemist. Nu staat ze als begeleider voor een groep van zo’n tien eerstejaars. Het is wat vreemd, zegt ze, om de introductie te geven die ze zelf niet heeft gehad. “Maar het gaat wel goed geloof ik.” Dat vinden ‘haar’ eerstejaars ook. “Je bent toch in een grote stad waar je niemand kent”, zegt Shina Chen. “Dan is zo’n introductieweek erg fijn.” Ze wil lid worden van een studentenvereniging, wat Bekkers iedereen ook van harte aanraadt. “Ik heb daar zelf veel aan gehad, je leert zo veel mensen kennen.” Qua aantallen studenten zijn er geen grote verschuivingen ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis van de vooraanmeldingen zijn, met een slag om de arm, grofweg 140.000 nieuwe hbo’ers en 100.000 wo’ers te verwachten. Het mbo daalt de laatste jaren licht, maar blijft de grootste met zo’n 150.000 te verwachten nieuwe studenten.

