Eerstejaars duiken studentenleven in na een jaar van isolatie. ‘Voor het eerst ben ik weer onder de mensen’

De kanariegele poncho met pantervlekken van Joost Hendrik van der Hoek (21) uit Leeuwarden steekt fel af tegen de grijze, regenachtige maandagmiddag. Hij en het groepje waarmee hij de informatiemarkt van de introductieweek voor Utrechtse studenten op loopt, dragen ze allemaal.

Op zo’n eerste dag van je nieuwe leven is die poncho in meerdere opzichten fijn, zegt de eerstejaars aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. “Het is nu ik gevaccineerd ben voor mij ook nog eens de eerste dag sinds lange tijd dat ik weer onder de mensen ben. En zo zijn we als groepje veel meer een eenheid.”

Een beetje zoekend en onwennig bewegen de studenten zich langs de kraampjes door het Griftpark. Op de ‘Uit’, de introductieweek voor Utrechtse studenten, komen iets meer dan tweeduizend studenten af. Ze komen in drie groepen van ongeveer zevenhonderd personen naar de informatiemarkt, zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden op het terrein. De organisatie verkoos dat boven verplichte testen of vaccinatie voor toegang.

Je kunt hier jezelf zijn

Bij de ingang krijgen alle studenten drie dozen met gratis zelftesten mee om vrijwillig te gebruiken. Niemand van het groepje heeft de zelftest gedaan. Ook de 23-jarige Jenny Karner niet, die de nieuwe studenten namens de organisatie begeleidt. Maar zij is al gevaccineerd, zegt ze. Als ‘mama’ van het groepje – mannelijke mentoren heten hier ‘papa’s’ – is ze blij dat ze studenten kan introduceren in het studentenleven. Ze wil hun vooral meegeven dat ze hier zichzelf kunnen zijn, zegt ze. “Ik weet nog goed hoe ik zelf op die eerste dag bang was dat ik niet geaccepteerd zou worden vanwege mijn Limburgse accent.”

Slenterend gaan de studenten de kraampjes langs: van de gemeente, bedrijven, studentenverenigingen, politieke partijen. Bij een stichting die jongeren waarschuwt voor de gevaren van soa’s lacht een manshoge opblaaspiemel met een blauw hoedje hen vrolijk toe. Hier valt een goede geluidsbox te winnen, mits ze raden hoeveel condooms er in een vissenkom zitten. De geneeskundestudent van het kraampje moet zijn best doen om hen zover te krijgen, maar uiteindelijk doen ze toch allemaal een gok.

Met puppy-ogen vragen om bier

Om de tien minuten schrikt iedereen op van een megafoon die over het terrein schalt: “Anderhalve meter!” Dan doet iedereen een klein stapje opzij. Maar zo te zien is het niet te doen om nauwgezet de afstandsregel in acht te houden. Al helemaal niet bij de bar, waar het groepje met de gele panterponcho’s nu is aangekomen. Daar wint de gezelligheid het van de regels.

De lange jongen met donkere baard die als eerste ‘biertje?’ roept, is even later de enige die zonder beker in de handen staat. Hij kreeg niets mee omdat hij 17 jaar is, zegt Jasper van Waes, eerstejaarsstudent informatica uit Papendrecht. “Morgen word ik 18, en dat is echt waar, maar het hielp niets om dat te zeggen.”

Hij zet puppy-ogen op naar de ‘mama’ van de groep – wil zij niet iets voor hem halen? “Als ik het nou heel snel opdrink?” Maar ze laat zich niet vermurwen.

Ook Joost Hendrik van der Hoek heeft een beker in handen. Het eerste biertje van zijn studentenleven in Utrecht. En de zon breekt door. Hij ziet het best zitten het komende jaar, al verwacht hij dat de pandemie nog wel wat beperkingen kan gaan geven. “Afgelopen jaar hebben we een wijze les geleerd”, zegt hij. “Reken maar nergens op: dan kan het alleen maar meevallen.”

