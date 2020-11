Eerste rechtszaak over gebrek aan coronamaatregelen op school: ‘Schort de leerplicht op’

De staat moet meer informatie over risico’s van corona voor kinderen delen, aanvullende maatregelen op scholen nemen zoals ook in andere Europese landen gelden, en de leerplicht opschorten zolang het virus heerst. Dat zijn de eisen in een rechtszaak tegen de staat van de stichting Protect Everybody, die samenwerkt met verschillende actiegroepen, waaronder Containment Nu. Woensdag vindt de zitting plaats in Den Haag.

Volgens de advocaat van de actiegroepen Marijn Kingma is het de eerste keer dat er in Nederland een rechtszaak gevoerd wordt over coronamaatregelen in het onderwijs. “In Duitsland is dat wel gebeurd. Daar oordeelde de rechter dat zolang niet is komen vast te staan dat kinderen minder risico lopen vanwege corona, zij, net als volwassenen, op school ook een meter afstand moeten houden.”

Bezorgde ouders

De kans dat de ongeveer 250 ‘boze burgers’ en ‘bezorgde ouders’ die samen ruim 15.000 euro bijeenbrachten voor de proceskosten, gaan winnen, schat woordvoerder Michael Blok van zowel de stichting Protect Everybody als Containment Nu niet zo groot in. “Een rechter zal niet graag tegen het overheidsbeleid ingaan, zeker niet in een kort geding”, zegt hij. “Maar er is altijd nog een hoger beroep mogelijk. En wie weet wordt het een uitspraak zoals die van Urgenda, dat de rechter in het belang van de volksgezondheid toch tegen de staat ingaat.”

Blok heeft namens de actiegroep en de stichting twee keer overleg gehad met het ministerie van volksgezondheid, ook met minister De Jonge. Containment Nu is een actiegroep die al sinds februari via sociale media demonstreert tegen een gebrek aan coronamaatregelen en pleit voor actievere indamming van het virus. Het ambtelijk overleg heeft volgens de klagers onvoldoende opgeleverd.

Zij vinden dat de beperkingen die nu zijn opgelegd, zoals sluiting van de horeca, weliswaar doeltreffend zijn, maar willen ook dat de laatste stap wordt gezet om het virus een halt toe te roepen: het uitvoerig testen van scholieren (ook de jongste kinderen), in acht nemen van de anderhalve meter tussen kinderen, het doen van bron- en contactonderzoek op scholen en het overal dragen van mondkapjes.

‘Leerplicht niet handhaven’

Deze richtlijnen voor scholen zijn afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt advocaat Kingma. “De grote vraag is waarom die in Nederland, anders dan in de meeste andere Europese landen, niet helemaal worden nageleefd.” Enkele klagers die bij de zaak betrokken zijn, hebben volgens Kingma bovendien problemen gekregen met de leerplichtambtenaar omdat ze het te gevaarlijk vinden om hun kind naar school te sturen. “Voor hen dreigt nu strafrechtelijke vervolging. Mijn cliënten vinden dat de leerplicht in deze tijden niet gehandhaafd zou moeten worden.”

Het besmettingscijfer onder middelbare scholieren stijgt. Het OMT heeft het kabinet in oktober geadviseerd om de bovenbouw van middelbare scholen twee weken te sluiten, maar dat advies is niet opgevolgd. Er is het kabinet veel aan gelegen om de scholen volledig open te laten om de ontwikkeling van leerlingen op gang te houden en kinderen met onveilige thuissituaties een plek te bieden. De landsadvocaat moet uiterlijk dinsdag schriftelijk reageren op de dagvaarding, en voert woensdag verweer in de rechtszaal.

