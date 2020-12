Eenzaam? Een buddy helpt de internationale student de vakantie door

De eerste ontmoeting duurde direct tot twee uur ‘s nachts. De tijd vloog voorbij, zeggen de Hongkongse Jane Chan (31) en de Nederlandse Caitlyn Driedijk (21). Nu, bij de tweede ontmoeting, spelen ze knus Kolonisten van Catan bij Driedijk thuis, terwijl buiten de regen tegen het raam slaat.

Chan en Driedijk werden aan elkaar gekoppeld door het zogeheten ‘Christmas holidays buddy program’ van de Vrije Universiteit (VU). Dat initiatief werd in het leven geroepen voor internationale studenten die niet naar huis kunnen tijdens de kerstvakantie. Honderd studenten werden door de VU aan elkaar gekoppeld.

Andere universiteiten organiseren iets soortgelijks. In Wageningen noemen ze het een ‘Winterbuddy’ en in Leiden kon je je opgeven om een internationale student te laten aanschuiven bij het kerstdiner. Zo’n buddy-systeem is overigens niet nieuw: veel universiteiten bieden het ook aan bij de start van het collegejaar, maar doen het nu dus extra.

Alle colleges online

Chan volgt sinds september de master Business & Administration aan de VU, Driedijk is net klaar met haar bachelor psychologie. “Alle colleges zijn sinds de start van het schooljaar online geweest”, zegt Chan. Haar klasgenoten goed leren kennen lukt dus nauwelijks. “Ze praten vooral over de opleiding, dan voelt het gek om plots iets persoonlijks te vragen. Al helemaal als je niemand kent en dan via zo’n scherm.”

Terug naar Hongkong zat er dit jaar niet in voor Chan. Hongkong zit opnieuw in een lockdown, zegt ze. “En dat betekent dat als ik al zou gaan, ik een poos in een hotel in quarantaine zou moeten zitten. Ik zou dus mijn familie en vrienden niet eens kunnen zien. We videobellen veel. Of ik dat jammer vind?” Ze lacht. “Ik raak er helaas aan gewend. Maar door hier te blijven heb ik minder zorgen over hen, en zij over mij.”

Dezelfde verwachtingen

Driedijk studeerde tijdens haar bachelor een half jaar in New York en weet hoe moeilijk het is om mensen te ontmoeten. “Het is een heel individualistische stad. Het is me niet gelukt om vrienden te maken, op één na. Doordat de VU dit organiseert, is voor Jane de eerste stap al gezet.” Chan: “Je hebt dezelfde verwachtingen en het is vrijwillig, dat maakt het makkelijker.”

Nederlanders zijn ook niet de makkelijkste mensen om vrienden mee te worden, zegt Chan. “Niet dat ze onvriendelijk zijn, hoor. Het is meer dat ze altijd een soort afstand bewaren. Heel anders dan bijvoorbeeld de Engelsen, die allerlei vragen stellen en meer interesse tonen.”

Kerst wordt in China niet echt gevierd, zegt Chan. “Door de oudere generatie in elk geval niet. De jongeren krijgen het mee via Amerikaanse films en series. Normaal ging ik met vrienden naar de shopping malls, die zijn dan mooi versierd en hebben een grote kerstboom staan. Kerst is voor mij dus iets wat je eerder met vrienden doet dan met familie.”

Maar nu eerst nog een potje Catan. Ze hebben genoeg te bepraten, zo blijkt. Driedijk: “De vorige keer hebben we het uren over het Nederlandse onderwijssysteem gehad.” Chan: “Ja, dat fascineerde me enorm. You pick the good ones here in Holland. En ook al zo jong. Dat vind ik vreemd. Toen Caitlyn weg was, heb ik er nog een hele poos met mijn vriend in bed over liggen praten.”

