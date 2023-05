Een verplichte voldoende voor Nederlands? Daarmee draai je het plezier de nek om

Moet de lat omhoog of omlaag voor onze jongeren? In het voortgezet en hoger onderwijs wordt steeds meer prestatiedruk ervaren. Het mentaal welbevinden van scholieren (vooral bij meisjes) gaat de laatste jaren schrikbarend snel achteruit en minister Dijkgraaf kwam met het idee het bindend studieadvies maar af te schaffen: het zou leiden tot te veel druk.

Tegelijk wordt er ook een lans gebroken voor een hoge lat want de leerresultaten gaan omlaag. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers stelde voor om een voldoende voor Nederlands verplicht te stellen voor een diploma.

Zo gaat de hoge- of lage-latdiscussie alle kanten op. Maandag sloot ik bij Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema in hun Zelfspodcast aan om er ook iets van te vinden.

Maar volgens mij stellen we de verkeerde vraag. Het onderwijs is onderhand een soort hindernisbaan geworden waarbij we voortdurend obstakels neerleggen om te kijken of een leerling/student nog wel op het juiste plekje zit. Als een selectiemachine.

Kinderen kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen

Alleen is het zelden echt vast te stellen of leerlingen op ‘de juiste plek’ zitten. Kinderen kunnen zich nog alle kanten op ontwikkelen. We kunnen onmogelijk vaststellen waar de limiet zit van hun potentie.

Het zou dus beter zijn om op iets anders te focussen: of leerlingen/studenten aan het leren zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat een bindend studieadvies voor rechtenstudenten daar best handig voor kan zijn. Wellicht helpt het studenten de kroeg uit en de studiezaal in.

Een verplichte voldoende voor Nederlands gaat vooral meer oefenen voor toetsen en minder leestijd of creatief schrijven in de les opleveren, vermoed ik. Kortom: als je het plezier in het vak (en daarmee het leren) de nek wil omdraaien, moet je dat vooral doen.

Bij elke onderwijsingreep gaat het erom: gaan leerlingen hiervan meer of beter leren? Als we ze toetsen geven, als we ze schermen geven, als we ze een lat geven: leren ze hiervan of niet? Zo doodeenvoudig is het.

Kinderen die veel leren, zijn vaker gelukkig

En geloof me: kinderen die veel leren, zijn vaker gelukkig. Mooi en foutloos schrijven, samen een dood dier ontleden, discussiëren over ethische dilemma’s, een berekening maken of noten omzetten in muziek: de dingen die we op school zouden moeten doen behoren allemaal tot ‘positieve activiteiten’. Iets waar lector Patricia Vuijk in een lezenswaardig artikel in de Correspondent van zegt dat vooral meisjes veel tekortkomen.

Ze ziet de prestatiedruk op school niet als de boosdoener, maar zegt dat veel meisjes ‘zich niet toegerust voelen op de prestaties die van ze verwacht worden’.

Kortom: laat de lat lekker liggen waar hij ligt, maar heb de ambitie iedereen hoger te leren springen.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.