Een schooltijd getekend door lockdowns, maar zonder ‘coronadiploma’

“Ik vind het nog onwerkelijk dat het nu echt gaan beginnen”, zegt de 15-jarige Mijs. Morgen begint ze met Engels, voor haar vmbo-eindexamen op het SintLucas in Eindhoven. Haar oudere zus Lente (17) doet havo-eindexamen aan het Carolus Borromeus College in Helmond.

Twee eindexamenkandidaten, dus dubbele stress in huis? “Dat valt wel mee, ik sta er best goed voor”, zegt Lente. In de meivakantie zijn de meiden begonnen met leren. “Maar als ik geen druk voel, dan kan ik me moeilijk concentreren”, zegt Mijs. “Ik heb wel een planning gemaakt en de stof doorgenomen, maar ik ga toch vlak van tevoren nog het meeste doen.”

Lente heeft er best hard voor gewerkt, de laatste twee weken dan. “Ik heb nooit heel veel voor school gedaan, maar ik wil niet zakken. Dus om te voorkomen dat ik straks spijt krijg, probeer ik nu goed te leren.”

Oneerlijk

De afgelopen jaren waren er versoepelingen bij het centraal examen vanwege corona. “Onze oudere zus Fenna had drie jaar geleden eindexamen, maar toen ging het helemaal niet door. Die leerlingen hebben hun diploma zo gekregen”, zegt Lente, met enige jaloezie in haar stem. Ook de laatste twee jaar kregen eindexamenleerlingen extra herkansingen, of mochten ze een vak wegstrepen.

Maar minister Dennis Wiersma van onderwijs besloot om dit jaar terug te keren naar de exameneisen van voor corona. Hoewel hij de problemen van de leerlingen begrijpt, is het volgens hem van belang dat de eisen worden hersteld, zodat de leerlingen beter zijn voorbereid op hun vervolgopleiding en de arbeidsmarkt.

Ergens begrijpen Lente en Mijs het besluit van de minister wel, maar toch vinden ze het oneerlijk. Mijs: “Want wij hebben juist het langst last gehad van de coronatijd.”

‘Ze hebben veel gemist en dat is niet altijd ingehaald’

Catelijne Antonius, moeder van Lente en Mijs, kan dat beamen. “In drie jaar tijd hebben ze lange en meerdere periodes online les gehad. Op de ene school was dat beter geregeld dan op de andere. Gelukkig viel het met de lesuitval buiten de lockdowns wel mee. Maar ze hebben desondanks veel gemist en dat is niet altijd ingehaald.”

Lente: “Als ik urenlang achter een beeldscherm lessen moet volgen, dan kan ik me echt niet concentreren.” Daardoor miste ze de nodige basiskennis voor een aantal vakken. “In de vierde heb ik best veel onvoldoendes gehaald, toen liep het echt niet lekker.”

Haar school besteedde wel aandacht aan de achterstanden. Er was bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding ingekocht voor wie dat wilde, en de school bood examentrainingen aan. Voor een paar vakken kreeg Lente bijles. Mijs kreeg minder nazorg vanuit school, maar zij heeft er zelf keihard voor gewerkt. “Ook kan ik nu examentrainingen doen via de Albert Heijn, waar ik een bijbaantje heb.”

De schoolexamens waren pittig, maar stelden gerust: het moet goedkomen. Dus zijn ze redelijk ontspannen, al moeten ze het wel nog even waarmaken. Liever kijken ze al een paar weken vooruit. De galajurken zijn inmiddels uitgezocht en Lente en Mijs hebben een reisje voor na het examen gepland. Mijs: “Stel je voor dat één van ons wel slaagt en de ander niet. Dat zou écht heel zuur zijn.”

