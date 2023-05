Een kus op de mond van opa, mag je daar als ouder wat van zeggen?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze keer: hoe zorg je ervoor dat een kind zich niet gedwongen voelt om anderen een kus te geven?

Bij de begroeting en het afscheid geeft opa steevast een kus op de mond aan zijn kleinkind van twee. De peuter vindt dat niet erg, ze kust hem op de mond terug. De ouders van het kind hebben daar wel problemen mee. Ze kussen hun kind zelf niet eens zo vaak op de mond en vinden het raar dat opa dat als enige wel doet.

Ze zijn het vanwege corona ook niet gewend dat hun kind andere mensen kust en vragen zich af wat een wenselijke begroeting is voor een peuter met opa’s, oma’s en andere kennissen. Hoe zorg je ervoor dat het kind dat nog niet kan praten zich niet gedwongen voelt om iets te doen wat ze niet wil?

Anna Marah Jansen krijgt deze vraag als specialist seksuele ontwikkeling heel vaak van ouders. “Ik doe dit werk al jaren, en deze kwestie komt vaak voorbij. Dat is eigenlijk niet echt veranderd door corona. Opa’s en oma’s vinden het geven en ontvangen van een kus vaak heel leuk. Het belangrijkste is dat je het kind niks tegen zijn of haar zin moet laten doen. Soms hebben kinderen opeens geen zin meer om te knuffelen of kussen, dat moet je respecteren.”

Grenzen aangeven

In deze casus lijkt de peuter er echter geen problemen mee te hebben om aan opa een kus te geven. In dat geval kan het ook weinig kwaad, zegt Jansen. “Peuters kunnen over het algemeen heel goed aangeven dat ze iets niet willen. Misschien kunnen ze het nog niet altijd zeggen, maar als ze iets niet willen doen, merk je dat vaak goed.”

Wat niet wil zeggen dat de ouders er niks van kunnen zeggen als zij zich niet fijn voelen bij de situatie, zegt Jansen. “Je kunt gewoon bespreken dat je het bijvoorbeeld prettiger vindt als jouw kind alleen de eigen ouders een kus op de mond geeft en anderen, zoals opa’s en oma’s, niet.”

Het wordt een ander verhaal als een kus, van wie dan ook, wordt afgedwongen. Het is nooit de bedoeling dat het initiatief daarin bij de volwassene ligt, zegt Jansen. “Je ziet vaak dat kinderen op een bepaalde leeftijd – dat is per kind verschillend – geen zin hebben om een knuffel of kus te geven. Het is belangrijk dat je ze daarin vrij laat. Je moet nooit vragen om iets lichamelijks te doen, en al helemaal niet als ze dat niet willen. Dat kan een kus of knuffel zijn of zelfs een high five of een hand geven. Ze moeten zelf de vrijheid hebben om daar nee tegen te zeggen. Zo leer je ze op een hele natuurlijke manier om hun grenzen aan te geven en dat daar ook naar geluisterd wordt.”

Sociale norm

Dat werkt, volgens Jansen, veel beter dan eindeloos tegen een jong kind zeggen dat ze nee moeten zeggen als ze dat niet willen. “Zeker bij peuters, die begrijpen nog totaal niet wat je daarmee bedoelt.”

Dat wil niet zeggen dat je een kind niet moet leren om andere mensen te begroeten, zegt ze. Dat is goed. “Gedag zeggen is een sociale norm, het is belangrijk dat wij onze kinderen leren deel te nemen aan de maatschappij. Maar dat kan ook gewoon door bijvoorbeeld ‘dag’ te zeggen, te zwaaien of een boks te geven. Je hoeft daar niet per se mensen voor aan te raken. Als je je kind dwingt dat wel te doen, loop je het risico dat het leert dat zijn wensen en grenzen niet belangrijk zijn en dat iemand op latere leeftijd bij een ander in bed ligt en het gevoel krijgt te moeten pleasen.”

Volgens Jansen beginnen kinderen vaak rond een jaar of zes of zeven hun eigen lichaam wat meer af te schermen en willen ze soms ook minder knuffelen. “Je ziet dat kinderen dan bijvoorbeeld ook niet meer in een gezamenlijk zwembadhok willen omkleden. Maar dat verschilt heel erg per kind, zo zwart-wit is dat niet. Sommige kinderen vinden knuffelen als ze wat ouder zijn ook nog fijn. Het belangrijkste is dat kinderen leren dat grenzen aangeven zin heeft door ernaar te luisteren, het initiatief bij hen te laten en als volwassene niet vanuit je eigen behoefte te redeneren.”