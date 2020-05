Een ‘joekel van een team’ en handgel op tafel: de basisschool is weer open

In halve klasjes mogen de leerlingen van basisschool De Windroos in Zaandam na twee maanden weer naar school. Ze zijn ervan onder de indruk.

Alle lokalen zijn ontsmet, het schoolplein is aangeharkt en de naambordjes staan op tafel. Om kwart voor acht ’s ochtends is er al volop bedrijvigheid in de gangen van De Windroos, een ruime basisschool in een achterstandswijk in Zaandam. Er staat een ‘joekel van een team’ klaar om de kinderen met open armen te ontvangen, zegt directeur Bernadette von den Benken monter. Zelf staat ze deze bijzondere ochtend in eigen persoon bij het schoolhek om de kinderen en ouders welkom te heten.

Bij dat hek moeten de ouders gelijk afscheid nemen, want zij mogen de school niet in. Aziza Agounad heeft een dubbel gevoel, zegt ze, terwijl ze haar dochter Lina net zo lang nakijkt tot haar kleine beentjes uit zicht verdwijnen, op weg naar groep 3. “Ik heb hier drie kinderen zitten. Ik twijfelde eerst over de gezondheidsrisico’s, vooral bij die kleinste, maar ik breng ze toch naar school. Dat is even schakelen na zo lang thuiszitten. Maar schakelen zijn we inmiddels wel gewend.”

Onderwijzeres Suheda Sarikya is blij dat ze weer les kan geven. Beeld Patrick Post

Veel kinderen lopen er wat onwennig bij. Na twee maanden is het een hele overgang om terug op school te zijn, en met de halve klasjes en alle corona-instructies is deze eerste dag bepaald geen normale start. De ene helft van de klas gaat voorlopig op maandag en woensdag naar school, de ander helft op dinsdag en donderdag.

‘Wat is de gekste plek waar je thuis hebt gewerkt’

Om haar leerlingen een beetje los te maken heeft juf Suheda Sarikaya voor groep 5 een soort coronabingo gemaakt. Ze deelt blaadjes uit met vragen als ‘wat heb je het meest gemist aan school’, ‘wat vond je het leukste aan thuisonderwijs’ en ‘wat is de gekste plek waar je thuis hebt gewerkt’. Daarna mag iedereen door de klas lopen om elkaar vragen te stellen, net zolang tot ze allemaal zijn ingevuld.

Kinderen uit groep 5 maken de 'coronabingo' die juf Suheda heeft gemaakt. Beeld Patrick Post

Sila (9), een meisje met zwarte paardenstaart en capuchontrui, vertelt aan een klasgenootje dat ze thuis ‘heel leuk kon knutselen’. Balkis (10), met op haar trui een glitter-eenhoorn, is juist blij om terug op school te zijn. “Het was niet zo leuk om de juf niet te zien”, zegt ze verlegen. “Thuis zat ik veel op mijn slaapkamer.”

In een hoek van het lokaal houden Bruce (8) en Damian (9) de opdracht voor gezien en drukken hun neus tegen het glas van het terrarium van Domino en Max, de twee schoolschildpadden. Bruce heeft de afgelopen maanden veel gevaren met zijn ouders en opa, zegt hij afwezig. School heeft hij maar een klein beetje gemist.

Hoofdpijn van de corona-stress

Bij groep 8, iets verderop in de gang, blijken meer zorgen te leven als ze hun ‘mindmap’ bespreken. Op het tafeltje van Enes (11) staat een flacon desinfecterende gel. Jaimy vertelt aan juf Alie Zwaagstra dat hij zoveel hoofdpijn kreeg van de stress over het coronavirus, dat hij is gestopt met nieuws kijken. In plaats daarvan kijkt hij alleen nog maar films.

Beeld Patrick Post

Zwaagstra is even stil en neemt hem monsterend op. “Weet je Jaimy, we vinden deze periode allemaal moeilijk. Kinderen én volwassenen. Maar we mogen er niet voor weglopen.” Ze wijst naar haar hoofd. “Hoe je ermee omgaat, zit ook hier. Het is belangrijk om positief te blijven. Je kunt je hersenen een beetje in de maling nemen. Kijk maar, ik ga nu door met de les alsof er niets aan de hand is. Komende woensdag krijgen jullie een toets over breuken.”

Het tekent de sfeer op De Windroos: alles is anders en toch ook hetzelfde. Directeur Bernadette von den Benken wijst vanuit haar zonnige kantoor naar een groepje kinderen dat lachend in het klimrek hangt. “We moeten niet te moeilijk doen”, zegt ze kordaat. “Het is heel fijn dat de kinderen weer naar school kunnen en de komende weken zullen we merken hoe het gaat. We moeten nu gewoon ons gezonde verstand gebruiken.”

Lees ook:

Zo bereidt basisschool De Windroos zich voor op het nieuwe lesgeven

Basisscholen maakten in allerijl plannen toen bekend werd dat ze na de meivakantie weer open mogen. Trouw liep voor de vakantie een week mee met het team van De Windroos in Zaandam, dat zich voorbereidt op de ‘tussenfase’. ‘Het is een heksenchaos om alles voor de meivakantie rond te breien.’