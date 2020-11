Een extra lange kerstvakantie? Scholen voelen er weinig voor

Basisscholen willen rondom de kerstvakantie liever geen extra week dicht, zoals het Outbreak Management Team eerder deze week adviseerde voor het gehele onderwijs. Kwetsbare leerlingen die alleen zijn aangewezen op thuisonderwijs raken steeds verder achterop in hun ontwikkeling. Bovendien voorziet de koepel dat scholen het in de vakantie druk gaan krijgen als ze een online lesweek moeten gaan voorbereiden. Net als werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwt de koepel ook voor werkende ouders die hun kinderen een extra week thuis moeten opvangen.

Ook scholierenvakbond LAKS is geen voorstander van deze maatregel om het aantal besmettingen in Nederland omlaag te brengen. De bond waarschuwt dat de voorbereiding voor eindexamenkandidaten in de knel komt als ze weer een schoolweek rondom de kerstvakantie moeten missen.

Maar als het medisch gezien nodig is, laat de PO-Raad, evenals de koepel van voortgezet onderwijs VO Raad en de onderwijsvakbonden Aob en CNV Onderwijs, weten dat er geen twijfel is dat scholen een kabinetsbesluit zullen volgen en de deuren een derde week dicht houden voor of na Kerst en Oud en Nieuw. Dit kabinetsbesluit wordt op 8 december verwacht.

Voor of na de vakantie?

Hoe die week ingevuld moet worden, hangt af van het kabinet. De bonden en scholenkoepels gaan ervan uit dat dan niet besloten wordt tot een vrije week, maar een week online onderwijs. Ook zou, als de besmettingsgraad de komende dagen blijft oplopen, het kunnen dat de alternatieve week voor de vakantie al moet worden ingezet om de daling in te zetten.

De kerstactiviteiten worden op scholen al anders ingevuld dan normaal. De PO-Raad roept op om het feest alleen in de school te vieren met kinderen en leraren, zonder ouders of externen. Kerstdiners waarbij zelfgemaakt eten de school wordt binnengebracht, is er dit jaar in principe niet bij. Maar het kabinet kan ook besluiten om na de vakantie leerlingen nog een week extra in quarantaine te houden om verspreiding op school te voorkomen.

Het aantal besmette tieners loopt op, met name onder leerlingen in de bovenbouw van het vo. Dat zie je overigens niet terug in de besmettingen onder leraren. Minister Slob zei woensdag in een Kamerdebat dat dat aantal al weken stabiel is: zo’n 5 procent van de geteste leraren is besmet met het coronavirus. Volgens een woordvoerder van de PO-Raad worden de haarden van besmettingen op basisscholen in het merendeel van de gevallen buiten de school aangetroffen.

Een alternatief voor de schoolsluiting zou een sneltest voor leerlingen kunnen zijn. De sneltests zijn nu nog niet betrouwbaar genoeg, maar zodra ze bruikbaar zijn, starten er volgens een woordvoerder van het onderwijsministerie pilotprojecten op scholen. “We kunnen dan bijvoorbeeld bij de deur leerlingen gaan testen. Probleem is wel dat de uitslag van zo’n sneltest nog steeds 20 minuten duurt. Wat doe je in de tussentijd met de leerlingen? Dat moeten we nog gaan uitvinden. Je zou ook kunnen denken om de sneltest in te zetten als zich een cluster voordoet in een klas, of op een school waar de besmettingen ineens sterk oplopen.”

In het basisonderwijs wordt ook al over sneltests gesproken, maar, verwacht de woordvoerder van de PO-Raad, “de middelbare scholen zullen vanwege hogere besmettingscijfers waarschijnlijk voorrang krijgen.”

Lees ook:

Kinderen aan het kerstdiner, ouders aan de Glühwein op het schoolplein - mét of zonder alcohol?

Wat moeten ouders terwijl de kinderen genieten van het kerstdiner in de klas: klappertanden op het schoolplein of de kroeg in voor een kerstborrel? Basisscholen proberen excessen te voorkomen.