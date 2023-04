Een diploma halen is niet voor elke leerling mogelijk, laat het dan ook los

Loslaten is niet mijn beste eigenschap. Het is de andere kant van de medaille die ik mijn hele leven lang al bij me draag. Met mijn vasthoudendheid krijg ik veel voor elkaar omdat ik niet loslaat. Maar de medaille kan als een molensteen om mijn nek voelen op het moment dat ik weet dat ik móet loslaten en dat niet kan.

Waarom ik toch moet leren loslaten, bleek afgelopen week. Omdat we in de regio Roosendaal een voorziening voor vijftien hoogbegaafde leerlingen op een reguliere middelbare school willen opzetten, bezocht ik met een bus vol collega’s van vijf verschillende scholen en organisaties projecten in het land waar ze hoogbegaafde thuiszitters weer binnen het onderwijssysteem proberen te krijgen.

Onderwijstijdonderschrijvingen en ingroeiplannen

De opbrengst van deze dag was divers. In Amersfoort belandden we op een reguliere scholengemeenschap: een snoepwinkel op het gebied van muziek, robotica en technisch lego met als credo: ‘Maak mooie dingen, stel scherpe vragen en koester de werkplek’. In Utrecht kregen we bij zorginstelling Feniks Talent creatieve therapie waarbij we met onze eigen frustraties om leerden gaan, en zagen we een dojo, een rustruimte voor overprikkelde jongeren en een huiskamer.

Wij schrokken van de administratie die er komt kijken bij zo’n complexe, diverse groep leerlingen. ‘Onderwijstijdonderschrijving’, voor leerlingen die nog niet helemaal belastbaar zijn, gaat gepaard met een langdradig ‘ingroeiplan’. Ontwikkelplannen voor elke leerling en ingewikkelde roosters om te zorgen dat deze leerlingen allemaal in de juiste combinatie lessen, therapie en zaakvakken krijgen. Tel daar uitgebreide intakes, meer leerlingbegeleiding en intensief contact met de ouders en de zorgverleners bij op en we wisten al snel dat ruimere personele bezetting een eerste vereiste is.

Loslaten is belangrijk om te kunnen terugkeren

Vrijwel al onze collega’s zien als ultiem doel voor onze leerlingen het behalen van een diploma. Maar in het land kregen we sterk de boodschap mee; dat is niet altijd mogelijk, en laat het dan ook los. Een meisje ervoer zo’n enorme druk van school dat haar coach ervoor gekozen had haar alleen maar naar de creatieve werkplaats te laten komen zonder enige verwachting. Het duurde maanden voor ze zei: “Ik geloof dat ik me verveel”, en dat was het teken dat het gesprek op gang kon komen. Maar dit zal voor ons, onderwijsmensen, ontzettend moeilijk zijn. Het liefst werken we met doelstellingen, ontwikkelplannen, termijnen van re-integratie en áls we dan geen diploma gaan halen, dan hoort deze leerling toch ook niet op deze school?

Loslaten. Tijdens de kruisverering op Goede Vrijdag zag ik in het kerkboekje een plaatje waar Jezus zelf zijn kruis beklom met een laddertje. Liet hij het leven los, of de verwachting dat er recht gesproken zou worden? Ik ben geen theoloog en heb geen flauw idee wat er precies bedoeld werd, maar ik lees er de les in dat loslaten belangrijk is om te kunnen terugkeren.