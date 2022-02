Eén cent als symbool voor de te lage compensatie van de leenstelselgeneratie

“Studenten van Nederland”, roept Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) op de Instagrampagina van beweging #nietmijnschuld. “We gaan met zoveel mogelijk studenten zo vaak mogelijk één cent overmaken naar DUO. Daarmee laten we zien hoeveel studenten het niet eens zijn met deze compensatie.”

De protestactie is opgezet door studentenbeweging #nietmijnschuld. Dit is een samenwerking van FNV, hun jongerenorganisatie Young & United en de LSVb. Iets meer dan 2,5 jaar geleden begonnen ze met actievoeren tegen het leenstelsel. Boahene: “We hebben laten zien dat actievoeren helpt. Nu zijn we met de laatste strijd bezig.”

De huidige begrote compensatie van 1 miljard komt neer op 1000 euro per student, de schuld van de gemiddelde student is 32.000 euro. #nietmijnschuld wil dat alle leenstelselstudenten met terugwerkende kracht recht krijgen op de basisbeurs, laat Boahene weten. Voor een student die vier jaar studeerde en op kamers woonde is dat ongeveer 14.000 euro. Naar schatting komt dat neer op 8 miljard voor de hele generatie.

Meerdere vormen van actie

Studenten voelen zich machteloos in de strijd voor meer compensatie. Boahene: “We hebben allerlei manieren geprobeerd. Gesprekken met beleidsmakers, protestmarsen door het hele land, maar de compensatie lijkt vooralsnog niet verbreed te worden.” Deze ééncentactie is weer een andere manier om als student invloed uit te oefenen.

Het idee is dat de centjes niet in het geautomatiseerde systeem terechtkomen omdat de studenten niet hun BSN-nummer vermelden bij de overboeking. DUO-medewerkers moeten daarom alles handmatig van hun studieschulden aftrekken. Ze zullen het zo druk krijgen “waardoor zij snel een signaal zullen afgeven aan hun eindverantwoordelijke... de minister van onderwijs!” voorspelt de actiegroep via Instagram.

Al eerder voerden studenten een vergelijkbare actie door massaal tikkies ter hoogte van hun studieschuld te sturen naar Mark Rutte. “Dit vraagt handelen van de overheid,” aldus Boahene. “Ze kunnen dit niet zomaar negeren.”

Centenbak

Of de actie echt de systemen verstoort, is nog maar de vraag. Dinsdagochtend stond de teller op 1534. Vooralsnog zet DUO alle centen even apart, laat woordvoerder Tea Jonkman weten. “Op een dag moet je er wel wat mee en dat gaan we nog even bekijken.”

De studenten zijn in ieder geval van plan nog heel wat centjes over te maken. Boahene: “Het voordeel is dat het maar één cent is, dus het is een actie voor de lange adem. En iedereen kan op elk moment instappen en meerdere keren meedoen.” Ze verwacht dat er veel studenten volgen de komende tijd. “Hopelijk verspreidt het zich als een olievlek.”

Jonkman heeft alle begrip voor de protesterende studenten, maar met actievoeren bij DUO zijn ze volgens haar aan het verkeerde adres. “Wij gaan niet over de besluitvorming. Ook al zouden we een signaal geven aan het ministerie, dat versnelt het proces niet.” Maar een ludieke actie vindt ze het wel. “Leuk bedacht.”

Op grote schaal is zo’n ééncentprotest nog nooit gevoerd. Wel was er begin vorig jaar de Haarlemmer Ralph Mooijekind, die een ‘stil protest’ voerde tegen de belastingdienst naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Hij maakte één cent over naar de fiscus en hoopte dat velen hem zouden volgen. Het werden enkelen. Onbekend is wat duizenden centen teweeg kunnen brengen.

