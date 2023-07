Duo negeerde waarschuwingen over discriminatie in fraudeonderzoek

De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen. Zeker twee advocaten en één student maakten de afgelopen jaren melding van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, zowel intern bij Duo als bij de rechter.

Uit onderzoek van Investico, NOS op 3 en het Hoger Onderwijs Persbureau bleek onlangs dat opvallend veel studenten met een migratieachtergrond door Duo verdacht zijn van fraude met studiebeurzen voor uitwonende studenten. Van een grote groep studenten die bezwaar aantekende tegen een fraudebesluit van DUO had ruim 97 procent een niet-Nederlandse achtergrond.

In een reactie zei Duo daar niet van op de hoogte te zijn en zelf nooit onderzoek te hebben gedaan, omdat er nooit klachten zijn binnengekomen. Dat klopt niet, blijkt nu uit stukken van advocaten en een student.

Mail met vooral niet-Nederlandse namen

Advocaat Rudolf van der Ham maakte in september 2020 melding bij Duo van het vermoeden dat de overheidsinstantie ‘discriminerende criteria’ gebruikte. Zijn cliënt kreeg van Duo per ongeluk een mail toegestuurd met daarin ook de namen van andere beschuldigde studenten. De 29 studenten in de lijst hadden op een paar na allemaal een niet-Nederlandse achternaam. Duo schoof de waarschuwing terzijde en verwees naar de ‘objectieve (gedrags)kenmerken’ die ten grondslag liggen aan de verdenkingen.

Ook in de daaropvolgende rechtszaak schreef Van der Ham te vermoeden dat Duo gebruik maakte ‘van etnische kenmerken’. Hij won de zaak, maar de rechter ging niet inhoudelijk op zijn vermoeden in.

Vergelijkbare werkwijze als Belastingdienst

Advocaat Diane Pietersz waarschuwde in 2021 en 2022 Duo voor ‘vooringenomenheid’ in de fraudebestrijding. Dat deed ze zowel in de interne bezwaarprocedure als in de daaropvolgende rechtszaak. Pietersz stond op dat moment twee zusjes bij die naar eigen zeggen ten onrechte werden beschuldigd van fraude. Ze staat ook veel slachtoffers bij van de toeslagenaffaire en maakte in haar bezwaarstukken een vergelijking tussen de werkwijze van Duo en die van de Belastingdienst. Maar zowel Duo als de rechtbank ging niet op haar vermoedens in.

Een student met Turkse achtergrond, die anoniem wil blijven, diende in 2021 een klacht in bij Duo over de bejegening door de handhavers. De student beschrijft hoe de controleurs tegen de hoofdbewoner, zijn tante, zeggen: ‘We zien vaker bij jullie afkomst dat ze frauderen, zeg nou eerlijk dat hij hier niet woont’. Duo antwoordde dat ze de klacht niet in behandeling kon nemen, ‘omdat het huisbezoek meer dan vijf jaar in het verleden ligt en u reeds een bezwaar- en beroepsprocedure heeft ingesteld’.

Duo: Geen officiële klachten

Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk vindt het vreemd dat de organisatie na de toeslagenaffaire niet gevoeliger lijkt geworden voor dit soort signalen. “Na de toeslagenaffaire trok een spoor van vernieling door het zelfvertrouwen van publieke organisaties. Elke organisatie heeft zich afgevraagd: zijn wij onderdeel van deze dystopie? Als je dat niet hebt gedaan ben je wel een beetje blind.”

Duo zegt in een reactie dat de waarschuwingen van de advocaten niet als officiële klacht zijn ingediend. Duo zegt wel ‘ten zeerste te betreuren’ hoe de klacht van de Turks-Nederlandse student is afgehandeld. “We hebben contact opgenomen met de betrokken persoon en excuses aangeboden.”

Duo heeft momenteel een intern onderzoek lopen naar de werkwijze in de fraudebestrijding. De privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens doet hetzelfde, maar dan specifiek naar de algoritmes die Duo gebruikt. Tot slot kondigde ook demissionair minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) een extern en onafhankelijk onderzoek aan. In de tussentijd ligt de fraudeselectie van Duo stil.

De naam van de Turks-Nederlandse student is bekend bij de hoofdredactie.

