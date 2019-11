Duizenden leraren op de Dam voor gemoedelijk protest

De leraren willen dat de politiek ‘over de brug komt’ met meer geld. De sfeer is gemoedelijk en uitgelaten. Vooral de populaire slogan van tv-presentator Arjen Lubach “Ik ben GEEN toprioriteit”, bewust met één p, was veel te zien. “Het moedt anders”, meldde een ander protestbord. Ook waren er verwijzingen naar de boerenprotesten: “Wij hebben geen trekker van een half miljoen, geef ons meer poen.”

“Het is intens verdrietig dat we hier moeten staan”, aldus bestuurslid Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Maar als er niet snel structureel geld bij komt, staan we hier binnenkort weer.” Zelfs structurele acties zijn dan een optie, zei de bestuurster van de vakbond. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen wilde voor het weekend de staking nog afblazen, nadat minister Arie Slob een extra investering van 460 miljoen euro had toegezegd. Na gemor in de achterban en kritiek van de rest van het bestuur stapte ze op en ging de staking toch door.

Een bestuurder van CNV Onderwijs gaf toe dat de bonden er ‘een beetje een potje van hebben gemaakt’. Ter verdediging zei hij: “Je moet voor structureel geld zijn, maar je moet incidenteel geld ook niet laten liggen.” Daarop volgde wat boegeroep uit het publiek. Veel bijval was er voor een ouder die vurig pleitte voor meer investeringen in het onderwijs. Ook de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman sprak haar steun uit voor de demonstranten. Ze riep Den Haag op tot meer investeringen. Linkse politieke partijen als PvdA en GroenLinks waren zichtbaar aanwezig.

Acties door het hele land, scholen gesloten

Duizenden scholen door het hele land houden woensdag de deuren gesloten. Op de actiewebsite staat de teller van het aantal scholen dat dicht gaat inmiddels op ruim 4300. Bekijk hier waar scholen precies dicht zijn.

Door het hele land zijn vandaag acties. In Rotterdam liepen leraren vanochtend een mars tijdens de ochtendspits. Door de lange optocht over straat liep het verkeer in Rotterdam volledig vast.

In Den Haag werd de ingang van het ministerie van Onderwijs met honderden speelgoedtractortjes geblokkeerd, door de bond Leraren in Actie. De tractoren is een knipoog naar het boerenprotest, toen het hele Malieveld in Den Haag vol met trekkers stond.

‘Ik zou niet kunnen slapen als ik Slob was’

“Als ik de minister was, zou ik niet meer kunnen slapen van de gevolgen van het lerarentekort”, zegt de Haagse docente Inge Mollema. Ze is een van de honderden deelnemers aan het lerarenprotest aan de Lange Voorhout in Den Haag. Ook daar begint de actie op gang te komen, leraren zijn voor de Kloosterkerk bijeen gekomen.

Mollema zit al 30 jaar in het onderwijs en geeft les aan het Maris College in Kijkduin. Ze vreest dat klassen nog groter worden door het tekort en vindt dat vooral de aanvangssalarissen omhoog moeten.

Minister Slob heeft inmiddels laten weten begrip te hebben voor de leraren, maar hij kan niet beloven dat er structureel nog meer geld komt. Er ligt al een mooi, aanvullend pakket, vindt hij. Ook vindt hij het teleurstellend dat het vorige week gepresenteerde pakket voor sommige bonden aanleiding is toch te gaan staken. Met het extra geld kunnen scholen “de komende jaren doen wat nodig is” om lege plekken voor de klas in te vullen.

Leraren blokkeren de ingang van het ministerie van Onderwijs met speelgoedtractoren. De leden van Leraren in Actie willen via deze actie duidelijk maken dat zij niet tevreden zijn met het bedrag dat voor het onderwijs is vrijgemaakt. Beeld ANP

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook:

Waarom de prestaties in het Nederlandse onderwijs al jaren dalen

Het oplopende lerarentekort zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk, waarschuwt vakbond Aob. Maar de prestaties van Nederlandse leerlingen glijden al veel langer af. Hoe komt dat?

Wat heeft actievoeren het onderwijs tot nu toe opgeleverd?

De leraren staken opnieuw. Wat leverde het actievoeren tot nu toe op? Vier vragen.